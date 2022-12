Domestika, una carrellata di nuovi corsi: tutti in offerta

In alcuni periodi dell’anno, Domestika amplia il suo assortimento di corsi aggiungendo alcune gradite novità. Proprio recentemente la piattaforma di apprendimento online ha pubblicato una carrellata di nuovi corsi, scontandoli in occasione delle promozioni dedicate al Cyber Monday.

Gli argomenti trattati in questi nuovi corsi sono variegati: dall’illustrazione al fai-da-te, passando per scrittura, graphic design, fotografia, tecniche imprenditoriali e tanto altro. Qualche esempio? Ecco dieci nuovi corsi, in sconto, che potresti particolarmente apprezzare.

Dieci nuovi corsi Domestika da non perdere

Live painting digitale e animazione in tempo reale con Tagtool (19,90 euro) – In questo corso online imparerai come produrre disegni e animazioni in tempo reale utilizzando l’applicazione Tagtool. Aiutato dal tuo insegnante, imparerai le basi per sviluppare e progettare pezzi audiovisivi con diversi elementi in movimento. Tecniche imprenditoriali innovative (19,90 euro) – Impara a usare la creatività come strumento chiave per risolvere le sfide quotidiane della tua attività e materializzare la tua idea di business. Scrittura e pubblicazione di un romanzo fiction da zero (19,90 euro) – Scopri il suo processo per trasformare un’idea originale in un romanzo avvincente e impara a navigare nel viaggio burrascoso ma gratificante di diventare un autore pubblicato. Graphic design con figure geometriche di base (19,90 euro) – Impara a creare una varietà di risorse grafiche e sistemi di identità visiva partendo da figure geometriche semplici come cerchio, quadrato e triangolo. Creazione di sticker animati per social media con Procreate (19,90 euro) – In questo corso online imparerai come utilizzare Procreate per produrre adesivi e GIF che possono essere condivisi sui social network. Fotografia architettonica: raccontare gli spazi (19,90 euro) – Impara a fare visual storytelling, usando la fotografia come strumento narrativo per ritrarre con i tuoi scatti l’anima di un ambiente. Google, Facebook e Instagram Ads: potenzia le tue performance (19,90 euro) – In questo corso online imparerai come far crescere la tua attività online utilizzando Google, Facebook e Instagram Ads. Sperimentazione grafica: dal concept all’illustrazione artistica (19,90 euro) – Impara a combinare testi e vissuto personale attraverso un’immagine, scoprendo nuovi modi per sviluppare il tuo lavoro artistico. Design di identità visive dalle linee decise (14,90 euro) – Impara a creare loghi in modo semplice e creativo sintetizzando un’idea con tratti spessi e grintosi. Editing di un documentario con Adobe Premiere Pro (14,90 euro) – Impara a raccontare storie di vita vera che ispirino un pubblico esplorando tecniche di ripresa e montaggio creative, dalla struttura iniziale al video finito.

Cosa include un corso Domestika?

Domestika è un’ottima occasione per ampliare o migliorare le proprie competenze. La piattaforma, infatti, si contraddistingue non solo per la sua amplia offerta (sono migliaia i corsi disponibili) ma anche sulle modalità. Ogni corso include un certo numero di videolezioni – a discrezione dell’insegnante – online, on-demand e ad accesso illimitato. Il vantaggio è la possibilità di scegliere autonomamente quando seguirle, senza lo stress di tempistiche imposte da un corso tradizionale. In poche parole, puoi seguire le lezioni in qualsiasi momento e ovunque tu sia.

La piattaforma offre a ogni utente la possibilità di confrontarsi sia con gli altri studenti che con gli insegnanti, tutti esperti nel proprio settore con diversi anni di esperienza alle spalle, entrando a far parte di un forum dedicato. In più, ogni corso mette a disposizione delle risorse extra, tra cui testi esplicativi ed esercitazioni pratiche. Tutto ruota attorno all’apprendimento e al progetto finale, che consentirà a chi segue il corso di mettere a frutto quanto appreso durante le lezioni.

I corsi disponibili sono moltissimi: troverai sicuramente un argomento che fa al caso tuo. Nel frattempo puoi dare un’occhiata a tutti i nuovi corsi cliccando questo link: accederai così anche alla pagina delle promozioni dedicate al Cyber Monday, con tantissimi sconti su un elevato numero di corsi. Le offerte sono in scadenza: approfittane prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.