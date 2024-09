Domina il gioco con le Cuffie da Gaming Logitech in svendita totale

Se sei un appassionato di videogiochi, non perdere l’occasione di acquistare le Cuffie da Gaming Cablate Logitech G G432 ad un prezzo bomba! Oggi le trovi su Amazon a soli 44 euro con uno sconto conveniente del 16%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, l’offerta è limitata e gli articoli stanno andando a ruba!

Cuffie da Gaming Cablate Logitech G G432: modalità di utilizzo e funzionalità

Le Cuffie da Gaming Cablate Logitech G G432 sono un vero e proprio must-have per chi è appassionato di videogiochi e vuole essere il protagonista di qualsiasi sfida.

Si contraddistinguono per i grandi driver da 50 mm che offrono un’esperienza di gioco immersiva e cinematica più coinvolgente, grazie all’audio dettagliato che riproduce i minimi dettagli dell’azione.

Un’altra caratteristica importante degli auricolari è il Microfono Flip-to-Mute da 6 mm che ha anche la funzionalità di Controllo del Volume attraverso il quale i tuoi compagni di gioco potranno ricevere la tua voce in maniera forte ‎e chiara in qualsiasi occasione.

Inoltre, la versatilità di queste cuffie è davvero fenomenale in quanto potrai utilizzarle su tutte le piattaforme di gaming: sul tuo PC o sul Mac ‎con DAC USB, ed anche con console PlayStation 4, Xbox One, Nintendo ‎Switch e altri dispositivi mobili tramite cavo 3,5 mm.

Per finire, il comfort è assicurato anche dopo ore e ore di gioco grazie al copriorecchie e alla fascia per la testa in leggera similpelle deluxe che riducono la pressione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.