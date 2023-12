Dongle per Android Auto Wireless: ecco lo SCONTO!

Android Auto Wireless è una feature che non tutti i veicoli integrano. Infatti, nonostante la compatibilità con Android Auto di molti device, non tutti offrono la possibilità di connettere senza cavo lo smartphone. Ecco però un dongle Motorola che permette di adattare le autoradio ad Android Auto Wireless in pochi secondi! Il prezzo? Grazie al coupon attivabile su Amazon di 20€, il device arriva a costare solo 69,99€!

Motorola risolve il problema: ecco il dongle per Android Auto Wireless

Chi ha un’auto con un sistema di infotainment di buon livello, ha la possibilità di connettere il proprio smartphone alla macchina per estenderne le potenzialità. Android Auto è un sistema di ottimo livello, pensato direttamente da Google e in grado di migliorare l’esperienza d’uso in auto dello smartphone senza distrazioni.

Per attivare la versione Wireless del sistema, spesso, è necessario utilizzare un dongle per Android Auto specifico. Ecco quindi che Motorola risponde a questa esigenza con il suo device in sconto quest’oggi.

Grazie alla porta USB che già utilizzate per Android Auto, il device si collega e rimane fisso nella vostra vettura. La connettività Wi-Fi 5 permette quindi al device di rendere Wireless il vostro sistema Android Auto garantendo una connessione stabile e sicura.

In scatola, non troverete solo in dongle per Android Auto, ma anche un pad antiscivolo per mantenere l’adattatore saldo alla vostra auto.

Si configura in pochissime semplici mosse, facili da seguire e indicate direttamente in scatola.

Cosa aggiungere? Non vi resta che approfittare del coupon Amazon di 20€ attivabile direttamente sulla pagina del prodotto. In questa maniera, acquisterete questo prodotto per soli 69,99€. Approfittate subito dell’offerta e dimenticherete i fastidiosi cavetti USB sempre in giro nell’abitacolo della vostra auto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.