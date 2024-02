Dongle USB Zigbee PlusCon: espandi la tua rete e rendi la tua casa più intelligente con 32€

Se stai cercando di espandere la tua rete Zigbee e rendere la tua casa più intelligente, il Sonoff Dongle USB Zigbee Plus è la soluzione ideale. Questo dispositivo versatile funge da gateway universale, consentendoti di integrare facilmente dispositivi Zigbee nella tua piattaforma preferita, che sia Home Assistant o Zigbee2MQTT. Prendilo adesso su Amazon a soli 32€ con le spedizioni gratuite di Prime.

Il dongle è dotato di un’interfaccia per antenna esterna SMA, offrendoti la possibilità di migliorare ulteriormente la copertura della tua rete Zigbee. Puoi collegare un’antenna esterna per ottimizzare ulteriormente la trasmissione dei segnali. Il Dongle USB Zigbee Plus funge da gateway universale, consentendo la connessione di una vasta gamma di dispositivi Zigbee a piattaforme di automazione domestica popolari.

Il dongle è preinstallato con il firmware Zigbee basato su EZNet 6.10.3, garantendo una configurazione rapida e senza intoppi. Puoi iniziare ad utilizzarlo immediatamente per ampliare la tua rete Zigbee. Sia che tu stia utilizzando Home Assistant o Zigbee2MQTT, il dongle è compatibile con entrambe le piattaforme. Basta collegare il dongle al tuo dispositivo host e configurare la tua rete Zigbee senza complicazioni.

Il dongle è progettato per essere user-friendly, consentendo anche agli utenti meno esperti di integrare con successo i dispositivi Zigbee nella loro smart home. Sfrutta al massimo la tua rete Zigbee con il Sonoff Dongle USB Zigbee Plus. Ordina il tuo oggi e rendi la tua casa più intelligente e connessa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.