DOOGEE S100 Pro Rugged Smartphone, un vero smartphone corazzato scontatissimo!

DOOGEE S100 Pro, non è un normale smartphone… DOOGEE S100 Pro è uno smartphone robusto progettato per resistere alle condizioni più difficili. Con una classificazione IP68, il telefono è impermeabile, resistente alla polvere e in grado di sopportare cadute da altezze considerevoli. Si, esatto, è fatto apposta per tutte quelle persone che lavorano in “ambienti ostili”, come ad esempio possono essere i cantieri ad esempio. Ma anche se siete escursionisti è lo smartphone che fa per voi. Ovviamente forma e contenuto vanno di pari passo, DOOGEE S100 Pro è uno smartphone con caratteristiche tecniche all’avanguardia.

Amazon lo sconta del 25%, un taglio di ben 110 euro, col prezzo che si ferma a 329 euro!

Super resistente! E che batteria!

Una delle caratteristiche principali del DOOGEE S100 Pro è la sua batteria gigante da 22000 mAh. I valori sono da fuori serie: uso normale fino a 6-10 giorni, 64 giorni in stand by e fino a 100 ore di chiamate. D’altronde se siete all’aperto, in campagna o dove non c’è possibilità di ricarica, più batteria si ha, meglio è!

Inoltre, è dotato di ricarica veloce Type-C da 33W, e per non farsi mancare nulla, può essere utilizzato anche come Power Bank!

In termini di prestazioni, DOOGEE S100 Pro è dotato di un processore Octa-core MediaTek Helio G99 Octa-Core abbinato a 20GB di RAM (12GB+8GB virtuale) e 256GB di memoria interna. Zero lag e zero tentennamenti, la potenza bruta non manca! E nemmeno lo spazio di archiviazione! E ci gira Android 12!

DOOGEE S100 Pro è dotato di un display FHD+ da 6,58 pollici con risoluzione 2408*1080 e frequenza di aggiornamento di 120Hz. La protezione dello schermo è dotata da Corning Gorilla Glass. Cadute e righe sono davvero un lontano ricordo.

DOOGEE S100 Pro ha una fotocamera principale da 108MP, una fotocamera da 20MP in versione notturna, una grandangolare da 16MP e una frontale da 32MP. DOOGEE S100 Pro supporta inoltre le modalità di ripresa HDR/AI Camera /Pro Mode/ Night Vision/Underwater e l’acquisizione di video 2K. C’è davvero tutto!

DOOGEE S100 Pro è lo smartphone rugger perfetto, potente, super resistente e con tutte le caratteristiche giuste al punto giusto! Mancava il prezzo, ora ha anche quello! Ben 11o euro di sconto solo su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.