DOOGEE S110: smartphone RUGGED con 22 GB di Ram, memoria 2TB e batteria INTERMINABILE è sceso di prezzo!

Se stai cercando un telefono Rugged, che abbia però anche un ottimo comparto software, DOOGEE S110 è ciò che fa per te. Connessione 4G, batteria straordinaria da 10800mAh /66W con ricarica veloce, processore Helio G99, Ram incredibile da 22GB, memoria da 256GB, display da 6.58” FHD+, 50MP AI Fotocamera con 24MP di Visione Notturna)+ 16MP + 32MP, sistema operativo Android 13, Impermeabile, NFC e di colore Nero ora lo paghi con il 5% di sconto! Quindi 262,19 euro!

Smartphone DOOGEE S110 rugged: le caratteristiche

Lo Smartphone DOOGEE S110 rugged è ideale per quanti hanno bisogno di un telefono indistruttibile durante le proprie attività estreme, ma che non abbia bisogno di continue ricariche e gli permetta di immortalare le proprie imprese. La Fotocamera posteriore è da 50 MP con visione notturna da 24 MP +16 MP + 32 MP. Parliamo della fotocamera Samsung per quella principale e la fotocamera per visione notturna SONY da 24 MP, dotata di 2 luci a infrarossi e 2 luci a LED, ciò significa che anche in di notte, nel buio più profondo, possiamo fotografare la scena a ben 20 metri di distanza. Processore MTK Helio G99 Octa Core, 12 GB di RAM e 10 RAM virtuali con 256 GB di ROM, e sistema operativo Android 13. La memoria è espandibile fino a 2 TB.

Incredibile la batteria da 10800 mAh con gestione energetica intelligente, supporta anche la ricarica rapida 11 V/6 A 66 W. Vanta il certificato di impermeabilità IP68/IP69K, che lo rende resistente fino a 1,5 m sott’acqua, alta pressione, polvere, gocce, cadute e temperature estreme da -20°C-55°C. È una buona scelta per operai edili, avventurieri, scalatori, minatori e altri appassionati di attività all’aria aperta. Garanzia fino a 24 mesi e possibilità di restituzione gratuita Amazon fino al 31 gennaio 2024.

Insomma, DOOGEE S110 è un telefono straordinario. Che ora lo paghi con il 5% di sconto! Quindi 262,19 euro!

