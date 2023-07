DOOGEE S51, lo smartphone rugged top: resistenza, funzionalità e prestazioni a soli 121€

Il DOOGEE S51 rugged con Android 12 è un dispositivo che si distingue per la sua resistenza e affidabilità, progettato per affrontare le sfide più impegnative. Questo telefono robusto è dotato di un potente processore Octa Core da 2.0GHz, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, che ti permettono di gestire facilmente le tue attività quotidiane.

Grazie alla sua certificazione IP68, il DOOGEE S51 è impermeabile, resistente alla polvere e agli urti. Puoi utilizzarlo con sicurezza anche in ambienti estremi, come cantiere, escursioni o attività all’aperto. La sua robusta costruzione e la protezione Gorilla Glass sullo schermo da 6.0 pollici HD+ garantiscono una durata eccezionale. Il tutto a un prezzo super competitivo, appena 121€ con le spedizioni gratuite via Prime.

DOOGEE S51, smartphone rugged con Android 12

Con la doppia fotocamera da 12MP, puoi scattare foto nitide e vivide, catturando i tuoi momenti preferiti con una qualità impressionante. Inoltre, il telefono supporta la tecnologia NFC, consentendoti di effettuare pagamenti senza contatto e di sfruttare altre funzionalità smart.

Il DOOGEE S51 è dotato di un sistema operativo Android 12, che ti offre un’esperienza utente intuitiva e personalizzabile. Puoi scaricare le tue app preferite dal Google Play Store e personalizzare il telefono secondo le tue esigenze. Inoltre, il telefono supporta la connettività Dual SIM e offre tre slot per schede, consentendoti di utilizzare due schede SIM contemporaneamente e di espandere la memoria fino a 256GB con una scheda microSD.

Se sei alla ricerca di un telefono che offra robustezza, prestazioni solide e funzionalità avanzate, il DOOGEE Android 12 Rugged Smartphone S51 è la scelta ideale. Preparati ad affrontare ogni avventura senza preoccupazioni e a sfruttare al massimo le tue attività digitali. Acquista ora il DOOGEE S51 e goditi la combinazione perfetta di resistenza, funzionalità e prestazioni. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di avere un telefono affidabile e duraturo, pronto a supportarti nelle tue avventure quotidiane.

