Dopo anni finalmente WhatsApp risolve quel fastidioso problema: era anche ora

Una delle differenze più fastidiose tra WhatsApp sul telefono e la versione aperta dal computer sta finalmente iniziando a scomparire.

Per anni, infatti, una scheda del browser permetteva di leggere messaggi e inviare file, ma costringeva ancora a cambiare dispositivo per alcune operazioni quotidiane. Ora WhatsApp Web sta diventando molto più completo, anche se il rilascio procede gradualmente e non tutti gli account vedranno subito le stesse funzioni.

La funzione attesa da anni arriva direttamente nel browser

La novità riguarda le chiamate audio e video, che possono essere avviate e ricevute direttamente da WhatsApp Web senza installare l’applicazione desktop. Basta aprire una conversazione individuale e, sugli account già abilitati, selezionare l’icona della chiamata nella parte superiore della chat. Il computer utilizza microfono, altoparlanti e webcam autorizzati nel browser.

Il vantaggio diventa evidente durante il lavoro o lo studio. Chi tiene WhatsApp aperto accanto alla posta elettronica e ai documenti non deve più cercare lo smartphone quando arriva una chiamata. Anche gli utenti Linux, per i quali non esiste un’app desktop ufficiale equivalente a quelle disponibili per Windows e macOS, possono finalmente gestire questa parte del servizio dal browser.

Le chiamate individuali erano entrate nella fase di distribuzione durante febbraio 2026. L’attivazione, però, avviene sul lato dei server e può dipendere dall’account, dalla versione web e dalla partecipazione al programma beta. Per questo due persone che utilizzano lo stesso browser potrebbero vedere pulsanti differenti e ricevere la funzione in momenti diversi.

Ora WhatsApp Web prova a fare il salto anche nei gruppi

Il passaggio successivo coinvolge le chiamate di gruppo. WhatsApp ha iniziato a renderle disponibili sul client web a una parte dei beta tester, estendendo ciò che era già possibile nelle chat individuali. Aprendo un gruppo, gli utenti abilitati possono scegliere tra chiamata vocale e videochiamata e selezionare soltanto alcuni partecipanti, senza coinvolgere automaticamente tutti i membri.

Il limite previsto arriva fino a 32 partecipanti, sia per l’audio sia per il video. Sono supportati anche i collegamenti da condividere con gli invitati e la condivisione dello schermo durante le videochiamate. Questa possibilità rende la versione web più adatta anche a riunioni informali, conversazioni familiari e piccoli incontri di lavoro organizzati senza cambiare piattaforma.

Tra le funzioni collegate compare inoltre una sala d’attesa, utile per controllare l’ingresso delle persone che ricevono il link. È un accorgimento importante soprattutto quando l’invito viene inoltrato in gruppi numerosi. I collegamenti alle chiamate scadono dopo un periodo di inattività, ma devono comunque essere condivisi soltanto con persone considerate affidabili.

Cosa cambia davvero e perché alcuni utenti devono ancora aspettare

Le chiamate effettuate da WhatsApp Web restano protette dalla crittografia end-to-end, come quelle avviate dalle applicazioni mobili e desktop. Il browser richiede comunque il permesso per utilizzare fotocamera e microfono; se uno dei due è stato bloccato nelle impostazioni, la chiamata potrebbe partire senza immagine o senza audio.

Non risulta invece confermata, nelle informazioni disponibili sul rilascio web, la possibilità di trasferire una chiamata già in corso da iPhone al browser o al Mac senza interromperla. Questa funzione non va confusa con il trasferimento della cronologia delle chat tra sistemi operativi, che riguarda messaggi e contenuti salvati, non il passaggio in tempo reale di una conversazione audio o video.

La vera novità è quindi più semplice, ma anche più concreta: WhatsApp Web non serve più soltanto per scrivere. Chi vede le icone nella chat può già chiamare dal browser; chi non le trova non deve reinstallare tutto, ma attendere l’estensione del rollout. Dopo anni di passaggi inutili tra telefono e computer, era effettivamente una limitazione che meritava di essere eliminata.