Dopo gli attacchi ai frigoriferi d'Europa cresce la paura per questi elettrodomestici nelle case degli italiani

Il rischio esiste, spiegano gli esperti. Ma non va confuso con quanto accaduto alla grande distribuzione, dove nel mirino non sono finiti semplici frigoriferi, bensì sistemi industriali collegati alla rete.

Il primo caso noto risale al 12 ottobre in Francia. Ignoti hanno colpito i sistemi che regolano la catena del freddo in centinaia di supermercati, facendo partire cicli di sbrinamento durante la notte. Secondo le ricostruzioni circolate tra autorità e operatori del settore, alcune celle avrebbero raggiunto temperature molto alte dopo diverse ore, con il conseguente deterioramento degli alimenti.

Una seconda ondata è stata segnalata lunedì 2 novembre, con episodi in Belgio, Svezia, Lussemburgo, Estonia, Paesi Bassi e Irlanda. In Italia l’allarme è scattato in Sicilia. Giuseppe Spadaro, direttore generale del gruppo Radenza, che gestisce supermercati a insegna Coop, ha confermato attacchi ai sistemi di refrigerazione di almeno quattro punti vendita: tre a Catania e uno a Palermo, intorno alle quattro del mattino. “Le temperature sono state alterate”, ha spiegato il manager. L’azienda ha informato l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, mentre la polizia postale ha avviato gli accertamenti.

Secondo quanto emerso, l’ACN ha ricevuto anche la segnalazione di un caso simile in un’azienda di catering in Toscana e ha rilevato un episodio in un produttore di surgelati in Emilia-Romagna. Al momento nessun gruppo ha rivendicato gli attacchi. Gli investigatori stanno valutando più piste, compresa quella di un’azione coordinata legata alla cosiddetta guerra ibrida, anche perché non risultano richieste di riscatto.

Il vero bersaglio: controllori remoti, password deboli e sistemi esposti

Il punto tecnico è centrale. Gli hacker non hanno colpito i frigoriferi come elettrodomestici, ma i controllori remoti che regolano temperatura, sbrinamento e funzionamento degli impianti commerciali. Sono piccoli sistemi informatici, spesso collegati alla rete per permettere manutenzione e controlli a distanza. Se restano raggiungibili da Internet senza protezioni adeguate, diventano una porta lasciata aperta.

Un addetto verifica il pannello di controllo dei banchi frigo, simbolo dei rischi di sistemi connessi e vulnerabili.

Nel caso francese, secondo fonti internazionali, sarebbero stati coinvolti controllori di marchi come Danfoss, Copeland e Dixell, con interfacce web accessibili dall’esterno e, in diversi casi, credenziali deboli o ancora impostate con i valori di fabbrica. Alcuni modelli erano inoltre a fine vita e non ricevevano più aggiornamenti di sicurezza. Non è un dettaglio per tecnici: è il cuore del problema.

Le falle indicate dagli esperti sono sempre le stesse: password deboli, assenza di verifica in due passaggi, apparati industriali esposti in rete e sistemi non aggiornati. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha invitato i gestori a controllare che i sistemi di comando non siano accessibili direttamente da Internet. Umberto Rapetto, generale della Guardia di Finanza in riserva ed esperto di sicurezza digitale, ha osservato che in casi del genere non serve sempre un hacker di alto livello. A volte basta trovare il varco giusto. E usarlo.

Case connesse, i dispositivi più a rischio del frigorifero smart

Dopo i casi nei supermercati, la domanda viene naturale: può succedere lo stesso al frigorifero smart di casa? La risposta degli esperti è prudente, ma abbastanza chiara. Marco Fanuli di TrendAI, divisione di Trend Micro, ha spiegato che un dispositivo domestico vulnerabile può essere manovrato da remoto, soprattutto quando molti modelli identici hanno la stessa falla e vengono aggiornati di rado.

Il rischio in casa, però, prende una forma diversa. Chi attacca le case connesse di solito cerca grandi numeri, non il singolo frigorifero di una cucina. Gli obiettivi più interessanti sono le telecamere di sorveglianza, le webcam, i router Wi-Fi, le serrature smart, gli allarmi collegati, le smart TV, gli speaker con microfono e, in alcuni casi, apparecchi come aspirapolvere robot o caldaie connesse. Il frigorifero, paradossalmente, non è sempre il bersaglio più appetibile.

Michele Colajanni, docente di sicurezza informatica all’Università di Bologna, ha sottolineato che molti apparecchi domestici hanno difese fragili e spesso non possono essere aggiornati per lunghi periodi. Angelo Consoli della SUPSI ha indicato aggiornamenti mancanti e password deboli tra i fattori critici emersi anche negli attacchi europei. Per un criminale informatico, poi, conta la rete: migliaia di dispositivi compromessi possono diventare una botnet, usata per colpire servizi più grandi o raccogliere dati personali.

Al momento non risultano casi di elettrodomestici domestici hackerati collegati all’ondata che ha interessato la grande distribuzione. Per replicare nelle cucine italiane uno scenario simile servirebbero milioni di frigoriferi smart vulnerabili nello stesso modo, controlli remoti esposti e assenza di protezioni fisiche. Oggi, per le famiglie, il rischio più concreto riguarda perdita di privacy, furto di account e accessi non autorizzati alla rete di casa.

Le difese da mettere subito in campo: aggiornamenti, password sicure e kit per 72 ore

Le prime contromisure, per chi usa elettrodomestici connessi, sono semplici. Cambiare subito le password di fabbrica, usare credenziali diverse per ogni servizio, attivare la verifica in due passaggi quando è disponibile, aggiornare app e firmware, spegnere le funzioni remote che non servono. Sembra normale manutenzione. E infatti lo è. Il problema è che spesso viene rimandata.

Gli esperti consigliano anche di controllare il router Wi-Fi, perché è il punto d’ingresso dell’intera rete domestica. Se viene violato quello, tutti gli altri dispositivi diventano più esposti. Meglio scegliere marchi che garantiscano aggiornamenti di sicurezza nel tempo e verificare, prima dell’acquisto, per quanti anni il produttore supporterà il dispositivo. Una serratura connessa o una telecamera dimenticata online, in casa, possono pesare più di un frigorifero smart.

Nel clima di attenzione rientrano anche le indicazioni su acqua, cibo e contanti diffuse negli ultimi mesi da istituzioni europee e britanniche. L’Unione europea, con la strategia sulla preparazione presentata il 26 marzo 2025, ha chiesto agli Stati di promuovere kit domestici per almeno 72 ore, con acqua, alimenti, farmaci e batterie. Il Regno Unito, con la campagna “Be Ready” del Cabinet Office lanciata il 22 ottobre 2026, ha suggerito torce, power bank, radio a pile o a manovella e una piccola scorta di contanti, nel caso in cui pagamenti elettronici e bancomat non funzionino.

Londra ha precisato che non si tratta di un invito al panico, ma di una preparazione a blackout, alluvioni, tempeste o interruzioni dei servizi. Il legame con il cyber, però, sul piano pratico c’è: un attacco a sistemi connessi può bloccare attività essenziali per ore o giorni. Per le famiglie italiane la linea di prudenza è doppia: mettere in sicurezza gli account domestici e tenere in casa il necessario per i primi tre giorni di emergenza, senza dipendere dal frigorifero, dalla rete elettrica o dai pagamenti digitali.