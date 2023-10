Doppia fascia LED di 5 metri cadauna oggi a soli 29 euro! Sbalordisci vicini o clienti!

Stai pensando da tempo di ravvivare casa con delle luci colorite o di creare un ambiente soft? Oppure sei proprietario di un locale (lounge bar, pub, ristorante) e cerchi un modo per avere dei colori che sbalordiscano i clienti? Bene, oggi puoi acquistare una doppia fascia LED di 5 metri ciascuna solo 29,99 euro. Non si tratta però di una fascia led qualsiasi! Parliamo infatti delle TP-Link Tapo L900 Smart Wi-Fi, con Controllo Vocale Compatibile con gli assistenti vocali di maggiore utilizzo come Alexa e Google Assistant. Nelle confezioni troverai: 1 Alimentatore, Sync-to-Music, Accorciabile e Controllo dall’APP. Cosa aspetti?

TP-Link Tapo L900 Smart Wi-Fi: doppia fascia LED

Con questa doppia fascia LED TP-Link Tapo L900 Smart Wi-Fi potrai scegliere fino a 16 milioni di colori o diverse tonalità di bianco, dalla luce fredda a calda per dare il colore desiderato a una stanza. Come detto, puoi controllarla comodamente tramite assistenti vocali, con Amazon Alexa e Google Assistant. Inoltre, potrai gestirla tramite l’app Tapo, così potrai salvare le tue impostazioni preferite senza dover ogni volta modificare le tue preferenze.

Altra comodità: potrai tagliare la Striscia LED della lunghezza desiderata e applicarla su ogni superficie grazie al comodo supporto adesivo. Quindi i 10 metri totali possono essere distribuiti in più punti dell’edificio. Potrai collegare L900-10 alla rete Wi-Fi e sei subito pronto a personalizzare i tuoi ambienti: dal locale che gestisci al tuo appartamento fino alla tua villa con giardino.

Dunque, una doppia striscia LED lunga ben 10 metri e facilmente applicabile che ora paghi solo 29,99 euro!

