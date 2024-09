Doppia promozione sul Mini Proiettore portatile con messa a focus elettrico

Amazon ha lanciato una doppia offerta interessante sul Mini Proiettore portatile TOPTRO, perfetto sia per i tuoi progetti professionali che per divertirti a casa con amici o parenti! Oggi questo dispositivo super versatile è disponibile su Amazon a soli 77 euro grazie ad un coupon da 55 euro ed un ulteriore sconto del’11% da applicare sfruttando il codice promozionale TR25SAVE16 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un doppio sconto del genere è davvero unico!

Mini Proiettore portatile TOPTRO: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Mini Proiettore portatile TOPTRO è uno dei pochissimi con la messa a focus elettrico: una volta acceso il proiettore, non sono necessarie noiose regolazioni manuali, ma è sufficiente fare clic su un pulsante per acquisire una qualità dell’immagine nitida e super vivida.

È dotato di una lente in vetro con tecnologia di concentrazione della luce importata così da fornire un rapporto più luminoso e vivido e una qualità dell’immagine più colorata. In più la funzione di correzione trapezoidale verticale supporta la regolazione dell’immagine tramite telecomando per mantenere l’immagine sempre rettangolare.

Inoltre, grazie al chip WIFI 5G ad alta velocità, potrai connetterti al wifi in un attimo e proiettare video e immagini in modalità wireless sul tuo smartphone, tablet o laptop. Tra l’altro, oltre ai doppi altoparlanti surround stereo HiFi integrati, con la funzione Bluetooth è possibile connetterlo ad altre casse o cuffie.

