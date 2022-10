Doppio Caricabatteria Wireless ad un PREZZO INCREDIBILE

Nonostante le Offerte Esclusive Prime di Amazon riescano a far uscire sempre degli sconti molto interessanti, ogni tanto escono delle vere e proprie chicche, come quella che vi vogliamo mostrare in questo articolo. Si tratta di un doppio caricabatteria wireless di Belkin che adesso può essere acquistato a 36,99€, invece di 49,99€.

Questo piccolo dispositivo (‎6.93 x 20.01 x 10.13 cm) è estremamente utile per tutti coloro che possiedono dei telefoni di fascia alta (iPhone 12, 13, 14, Samsung Galaxy S22, S22+,…) e che quindi dispongo della tecnologia Qi per la ricarica wireless, arrivando ad una carica fino a 10 W per due dispositivi contemporaneamente uno accanto all’altro.

Inoltre la tecnologia Belkin permette anche la ricarica attraverso le cover, non dovendo più rimuoverle ogni volta ma dovendo unicamente appoggiare lo smartphone sulla piattaforma. Senza considerare che anche le ultime generazioni di cuffiette wireless hanno a disposizione questa tecnologia, e che quindi sono compatibili con questo caricabatteria wireless.

Belkin oltretutto è un’azienda molto rivolta alla sostenibilità dei suoi prodotti, impegnandosi, nella creazione dei suoi dispositivi, alla riduzione dell’uso della plastica monouso e alla progettazione di un packaging responsabile e ecosostenibile, un punto da non sottovalutare nella scelta dell’acquisto dei prodotti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.