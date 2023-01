Doppio caricabatteria wireless Belkin adatto per Android e Apple in offerta su Amazon

Il Boost Up Dual Wireless Charging Pad di Belkin è nato per trasformare in realtà il sogno di ricaricare in modalità wireless più dispositivi sullo stesso pad di ricarica. Acquistalo ora su Amazon a soli 34,99€ invece di 49,99€.

È la versione di Belkin di ciò che abbiamo visto dal pad di ricarica wireless Apple AirPower, ed è stato visto per la prima volta in azione al CES 2018. Potremmo caricare due volte il nostro iPhone e il Samsung contemporaneamente.

La cosa fantastica di questo caricabatterie Qi è che è progettato per velocità di ricarica superiori rispetto alla solita ricarica rapida da 7,5 W. Con ben 10 W su ciascun pad, ricarica alla massima velocità su quasi tutti i migliori telefoni Android. di. Anche gli utenti iPhone ne trarranno vantaggio.

Inoltre, può caricare attraverso la maggior parte delle cover. Belkin ha detto che le cover in plastica fino a 3 mm di spessore funzioneranno perfettamente, ma avrai a che fare con un adattatore CA. Il pad di ricarica wireless Boost Up Dual non può assorbire energia da un cavo USB-C, come avremmo sperato. Manca anche la possibilità di caricare l’Apple Watch 3.

Il Belkin Boost Up Dual Wireless Charging Pad è un prodotto che vale sicuramente la pena di valutare, sopratutto perchè è utile anche se sei un utente Apple.

Sebbene amiamo la comodità della ricarica rapida di due dispositivi fino a 10 W, se il prezzo è troppo alto, la nostra domanda sarà: perché non acquistare solo due pad di ricarica wireless? Sicuramente non sembrerà elegante, ma puoi sempre spostarne uno in un’altra stanza se lo desideri un giorno. Avere un unico cavo di alimentazione da collegare avrà un vantaggio, ma il prezzo dovrà essere aggressivo. Approfitta ora dello sconto del 30% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

