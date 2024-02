Doppio caricatore USB per auto e LETTORE di schede Bluetooth a 2€: INCREDIBILE!

Il doppio caricatore USB per auto è un accessorio essenziale per chiunque desideri mantenere i propri dispositivi carichi mentre è in viaggio. Con due porte di ricarica USB, questo caricatore è in grado di caricare la maggior parte dei dispositivi USB, fornendo una soluzione comoda per tenere i tuoi dispositivi alimentati durante gli spostamenti.

Grazie alla sua compatibilità con una vasta gamma di dispositivi, tra cui iPad, iPhone, Samsung, Google, LG, HTC e altri dispositivi Bluetooth, questo caricatore è adatto a soddisfare le esigenze di tutti gli utenti. Assicuratelo oggi a un prezzo assurdo, appena 2€ (paghi solo le spedizioni). Non è uno scherzo!

Doppio caricatore USB per auto, economico ma super utile

Grazie alla sua funzione di identificazione intelligente dei dispositivi Android o iOS garantisce una ricarica ottimale per ciascun dispositivo, indipendentemente dal sistema operativo. La funzione vivavoce integrata consente di gestire facilmente le chiamate in arrivo durante la guida, passando automaticamente alla modalità vivavoce quando si ricevono chiamate.

Il dispositivo permette a chiunque lo implementi nella propria auto di consentendo di rispondere, rifiutare, mettere in attesa o richiamare con un solo tocco.

Inoltre, questo caricatore offre anche la comodità di monitorare la tensione della batteria dell’auto, mostrando la tensione della batteria quando la spina viene inserita nella presa dell’auto. Questa funzione permette di tenere sempre sotto controllo lo stato della batteria dell’auto, garantendo una guida sicura e senza problemi.

Infine, la possibilità di riprodurre musica tramite Bluetooth, disco rigido USB, scheda TF, MP3 o lettore WMA consente di godere della propria musica preferita durante il viaggio, assicurando un’esperienza di guida piacevole e personalizzata. Grazie alla sua tecnologia anti-interferenza e alla tecnologia CVC, è possibile ascoltare la musica con una qualità audio cristallina, senza interferenze o rumori indesiderati. Non aspettare oltre, assicuratelo oggi a un prezzo assurdo, appena 2€ tutto incluso (paghi solo le spedizioni).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.