Doppio sconto ESAGERATO sulla Lavatappeti portatile: oggi RISPARMI 380 EURO

Amazon ha appena lanciato un doppio sconto straordinario sulla versatilissima Lavatappeti Portatile HiKiNS! Oggi puoi acquistarla a soli 119 euro grazie ad un coupon di sconto del 26% ed un ulteriore codice promo del 50% da applicare al momento dell’ordine.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 380 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un doppio sconto del genere è davvero esagerato!

Lavatappeti Portatile HiKiNS: funzionalità e modalità di utilizzo

La Lavatappeti Portatile HiKiNS è progettata per essere facile da utilizzare così da pulire in un attimo liquidi e macchie versate ovunque nella tua casa, in ufficio o sulla tappezzeria dell’auto.

La macchina ha un motore potente e un ugello a spruzzo ad alta pressione che offre una forte soluzione di pulizia in profondità nelle fibre del tuo tappeto o del tuo tappezzeria così che qualsiasi macchia di sporcizia verrà rimossa in un attimo.

Grazie ai diversi accessori e strumenti puoi pulire facilmente tappeti, tappezzerie, scale e persino l’auto all’interno. Per questo motivo risulta essere una soluzione di pulizia completa per ogni ambiente domestico e non solo.

Il dispositivo è progettato per un facile funzionamento, con controllo intuitivo e un semplice processo di arredamento che non richiede competenze speciali o formazione specificica. Con il suo utilizzo otterrai una pulizia professionale con il minimo sforzo e, soprattutto, a costo zero.

