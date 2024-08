DOPPIO SCONTO sul Pc Portatile di ULTIMA GENERAZIONE: lo paghi 240€ IN MENO

Sei alla ricerca di un pc prestante adatto sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano? Abbiamo la soluzione che fa per te! Parliamo del Computer Portatile Jumper, oggi disponibile su Amazon a soli 219 euro grazie ad uno sconto del 41% ed un coupon aggiuntivo di 50 euro da applicare al momento dell’ordine.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 240 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita.

Computer Portatile Jumper: specifiche tecniche e funzionalità

Questo Computer Portatile Jumper è alimentato dal processore dual-core Celeron 5205U con una frequenza base di 1,9 GHz e ha integrato grafica UHD 300MHz. Può caricare agevolmente le applicazioni e fornire prestazioni stabili, oltre a sfruttare l’ultimo sistema Windows 11 per soddisfare tutte le tue esigenze.

Lo spazio di archiviazione è davvero enorme: è dotato di 4 GB di memoria DDR4 ad alta velocità, 128 GB di memoria SSD e 512 GB di espansione della scheda TF in modo da poter eseguire vari programmi e applicazioni senza intoppi o rallentamenti.

Inoltre viene fornito con una licenza di 1 anno di Office 365 preinstallato, per tutte le esigenze quotidiane di elaborazione. Il dispositivo è, quindi, ideale per l’uso domestico di base e il lavoro scolastico dei bambini grazie a programmi come Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote.

Per finire, il pc pesa solo 3,5 libbre ed è spesso solo 0,78 pollici in modo da poterlo portare tutto il giorno senza problemi. In più ha una batteria agli ioni di litio da 38Wh che garantisce fino a 8 ore di utilizzo no-stop.

