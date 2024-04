DOPPIO SCONTO sul PC Portatile PIU' RICERCATO del momento

Hai bisogno di un notebook versatile ed efficiente, adatto sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano di tutta la famiglia? Allora questo è il tuo giorno fortunato! Oggi il PC Portatile ACEMAGIC è disponibile su Amazon a soli 289 euro grazie ad uno sconto del 6% ed un ulteriore coupon di 50 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la doppia offerta è limitatissima!

PC Portatile ACEMAGIC: tutte le specifiche tecniche

Con il processore Intel Alder Lake N95 quad-core nella parte superiore e una frequenza di base di 1,7 GHz (fino a 3,4 GHz), questo laptop ACEMAGIC è un vero e proprio concentrato di potenza!

Le prestazioni dell’N95 sono molto migliori di quelle dei Celeron N5095 e N4020, accoppiato con la RAM DDR4 da 16 GB e un SSD M.2 da 512 GB., Si tratta, quindi di una workstation produttiva in grado di gestire qualsiasi compito con facilità.

Il pc portatile è dotato di DDR4 da 16 GB e di un SSD M.2 da 512 GB integrato, quindi ha spazio di archiviazione sufficiente per garantire un sistema fluido salvando più file personali anche di grandi dimensioni.

Lo schermo IPS da 15,6 pollici con una risoluzione di 1920 x 1080 dà vita alle immagini con chiarezza e vivacità che ti fanno sentire come se fossi in un sogno technicolor. In più la fotocamera frontale 720p situata nella parte superiore del centro della cornice garantisce selfie e videochiamate impeccabili.

