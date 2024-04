DOPPIO SCONTO sul Proiettore Bluetooth portatile: oggi RISPARMI PIU' DI 400€

Per trasformare il salotto di casa in un vero e proprio piccolo cinema, corri ad ordinare il Proiettore Bluetooth Portatile Wielio! Oggi è disponibile su Amazon a soli 69 euro grazie ad un coupon di sconto del 36% ed un codice promozionale aggiuntivo del 50%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 400 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Si tratta di un doppio sconto strepitoso, coglilo al volo!

Proiettore Bluetooth Portatile Wielio: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Proiettore Bluetooth Portatile Wielio ha una superficie di proiezione che può essere facilmente mirrorata con dispositivi iOS e Android tramite WiFi wireless, rendendo la proiezione comoda e senza sforzo.

Con una risoluzione di 1920×1080, puoi goderti un’immagine mozzafiato con dettagli chiari: potrai finalmente goderti una fantastica esperienza cinematografica in ogni stanza!

L’ampio schermo da 30-300 pollici del proiettore consente di godere i tuoi contenuti multimediali come mai prima d’ora. In più, con due altoparlanti stereo integrati, avrai sempre a disposizione un suono eccellente ed immersivo.

La connettività è universale in quanto questo videoproiettore è dotato di prese HDMI, USB, AV, TF, VGA e cuffie da 3,5 mm per un facile collegamento a una varietà di dispositivi come iPhone, sistemi Android e Windows.

È possibile collegare il proiettore portatile a un potente altoparlante integrato per un’esperienza coinvolgente con qualità del suono ad alta fedeltà. La più recente tecnologia Bluetooth 5.1 consente anche di collegare altoparlanti esterni per la massima esperienza di ascolto.

