DOPPIO SCONTO sul Robot Aspirapolvere 2-in-1: oggi RISPARMI 130 EURO su Amazon

Perché stancarsi per rendere casa impeccabile quando può pensarci un dispositivo di ultima generazione? Parliamo del Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Laresar, oggi disponibile su Amazon a soli 149 euro grazie ad uno sconto del 32% ed un ulteriore coupon di 40 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una doppia offerta del genere non capita tutti i giorni!

Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Laresar: tutte le funzionalità e le modalità di utilizzo

Il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Laresar ha una potenza di aspirazione di 4500Pa che quindi è in grado di assorbire ogni tipo di rifiuto e polvere dal pavimento e di mantenerlo sempre pulito e ordinato grazie alla sua scatola della polvere incorporata.

Inoltre, grazie alla sua capacità di aspirare e pulire contemporaneamente, consente di risparmiare notevolmente tempo e di rendere impeccabili i pavimenti in quanto il contenitore della polvere e il serbatoio dell’acqua sono separati e facili da pulire.

Un’altra caratteristica di spicco del robot è il suo corpo ultra sottile di soli 2,75 pollici: questo vuol dire che è più leggero e sottile degli altri dispositivi presenti sul mercato e ciò gli permette di muoversi liberamente nella casa, passando sotto i mobili, i divani e gli armadi.

Per finire, questo gioiellino è dotato di una batteria interna potenziata che gli conferisce un’enorme autonomia che arriva fino a 180 minuti così da coprire l’intero appartamento senza nessun problema.

