DOPPIO SCONTO sul Robot Aspirapolvere con stazione di ASPIRAZIONE e LAVAGGIO

Pulire casa sarà più semplice e veloce che mai utilizzando il Robot Aspirapolvere con Stazione di Aspirazione roborock Qrevo! Oggi questo gioiellino della tecnologia è disponibile su Amazon a soli 599 euro grazie ad uno sconto del 7% ed un ulteriore coupon di 50 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta subito del doppio sconto, l’occasione è più unica che rara!

Tutte le funzionalità del Robot Aspirapolvere con Stazione di Aspirazione roborock Qrevo

Il Robot Aspirapolvere con Stazione di Aspirazione roborock Qrevo è un gioiellino della tecnologia che ti aiuterà a pulire casa a zero stress.

Si contraddistingue per un’aspirazione estrema da 5500 Pa così da poter andare più in profondità e catturare polvere e detriti da pavimenti duri e perfino dai tappeti. Inoltre è dotato di nuovissime spazzole in gomma che rimuovono in maniera più efficace lo sporco con meno grovigli e con un miglioramento soprattutto nella raccolta dei peli degli animali domestici.

Il dispositivo vanta, inoltre, una luce strutturata in 3D e la tecnologia di imaging infrarossi: in questo modo crea una mappa dettagliata della casa così da riconoscere intelligentemente gli ostacoli ed eseguire una pulizia automatica ed impeccabile in ogni angolo.

Questo modello riconosce anche automaticamente i diversi piani della casa supportando fino a 4 livelli. In più è possibile disegnare pareti invisibili nell’app roborock per escludere specifiche aree dalla pulizia in base alle tue esigenze.

