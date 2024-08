DOPPIO SCONTO sul Robot che ASPIRA E LAVA contemporaneamente

Casa impeccabile a sforzo zero? Oggi puoi con il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti LEFANT M1, al momento disponibile su Amazon a soli 156 euro grazie ad uno sconto del 30% ed un ulteriore coupon dell’8% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre e approfitta subito di questo doppio sconto eccezionale!

Robot Aspirapolvere Lavapavimenti LEFANT M1: tutte le funzionalità

Il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti LEFANT M1 è un alleato perfetto per le tue pulizie domestiche.

Questo gioiellino garantisce sempre risultati ottimali grazie alla sua doppia funzionalità: è in grado, infatti, di lavare ed aspirare allo stesso tempo grazie ad un serbatoio dell’acqua da 160 ml e un secchio di raccolta della polvere da 520 ml. Inoltre dispone di 3 livelli di acqua che possono essere regolati, mentre la pompa peristaltica può erogare acqua in modo uniforme per prevenirne l’accumulo.

Per rendere ancora più accurata la pulizia, puoi scegliere anche tra diverse modalità in base alle tue esigenze: Programmata, Zonata, Spot, Zona di Divieto Virtuale, Automatica, Lungo il Muro e così via. Tra l’altro è possibile indicare le aree precise e i punti da pulire sulla mappa del tuo telefono così da semplificare ancora di più l’operazione e gestire tutto da remoto.

Per finire, questo dispositivo potentissimo vanta una spazzola a rullo flottante sovralimentata per adattarsi a terreni irregolari, e di due spazzole laterali che raccolgono polvere, peli di animali domestici e rifiuti.

