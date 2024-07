DOPPIO SCONTO sul Tablet con Android 12: ancora per POCHISSIME ORE

Sei alla ricerca di un tablet adatto sia a lavoro che a casa, ma non vuoi spendere un capitale? Approfitta subito della promozione Amazon sul Tablet Jumper da 10.5 Pollici, oggi disponibile a soli 119 euro grazie ad uno sconto del 43% ed un ulteriore coupon di 50 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, hai ancora pochissime ore per sfruttare il doppio sconto!

Tablet Jumper da 10.5 Pollici: specifiche tecniche e funzionalità

Il Tablet Jumper da 10.5 Pollici è dotato di un processore a 12 nm con 2 core Arm Cortex-A75 che rende qualsiasi operazione velocissima, efficiente e super fluida.

È dotato di 256GB di ROM, oltre ad avere lo slot per schede micro SD che consente di espandere la memoria fino a 1 TB: in questo modo avrai uno spazio di archiviazione enorme per tutti i tuoi file, anche quelli più pesanti.

Questo modello permette di utilizzare i servizi Google in modo stabile e fluido, ma è anche possibile installare le applicazioni di terze parti preferite come Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+, Hulu e molte altre. Inoltre è dotato del sistema operativo Android 12 certificato GSM e dell’ottimizzazione intelligente Ai, oltre a nuove funzioni come la nuova modalità touch gestuale e la modalità scura globale.

La connettività non è da meno in quanto dispone di WiFi dual-band ad alta velocità, che fornisce una connessione internet più stabile in qualsiasi occasione.

Oggi il Tablet Jumper da 10.5 Pollici è disponibile su Amazon a soli 119 euro grazie ad uno sconto del 43% ed un ulteriore coupon di 50 euro da applicare al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, hai ancora pochissime ore per sfruttare il doppio sconto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.