Doppio sconto sul Tablet TECLAST con 8 accessori inclusi: lo paghi meno di 90€

Il tablet TECLAST P30, un concentrato di potenza e accessori, è ora disponibile su Amazon a soli 89 euro grazie ad uno sconto del 20% ed un coupon aggiuntivo di 14 euro da applicare al momento dell’ordine. Un’occasione irripetibile per chi cerca qualità e convenienza!

Prestazioni da urlo e accessori inclusi

Se sei alla ricerca di un dispositivo che unisca potenza, versatilità e un prezzo imbattibile, il TECLAST P30 è il tablet che fa per te.

Il cuore del TECLAST P30 è il processore Octa-Core T606 A75, abbinato a una GPU Mali-G57, che garantiscono prestazioni eccellenti sia per il lavoro che per il gaming. Non importa quanto siano impegnative le tue attività, questo tablet saprà sempre tenere il passo.

La memoria è un altro dei suoi punti di forza: ben 12GB di RAM (8GB espandibili) e 128GB di storage interno, con la possibilità di espandere fino a 3TB tramite microSD. Uno spazio immenso per i tuoi documenti, video e applicazioni preferite!

Un display che ti cattura e autonomia massima

Con un display IPS da 10,1 pollici e risoluzione 1280×800, arricchito dalla tecnologia T-color 3.0, ogni immagine prende vita con colori vividi e dettagli nitidi. Perfetto per guardare film, navigare o lavorare, il TECLAST P30 è progettato per stupire i tuoi occhi.

La batteria da 6000mAh ti offre fino a 12 ore di streaming video continuativo, per un intrattenimento senza interruzioni. La connettività è completa grazie al WiFi dual-band e al Bluetooth 5.0, mentre il comparto fotografico, con una fotocamera posteriore da 5MP e una frontale HD, è ideale per videochiamate e scatti occasionali.

Quello che rende il TECLAST P30 davvero unico è la dotazione di accessori inclusi: custodia protettiva, tastiera Bluetooth, auricolari cablati, penna touch, supporto da tavolo, adattatore OTG, cavo Type-C e caricabatterie. Un set completo che ti consente di trasformare il tablet in un vero e proprio PC portatile, senza costi aggiuntivi.

Con una garanzia di 2 anni e un servizio clienti dedicato, il TECLAST P30 è la scelta perfetta per studenti, professionisti e appassionati di tecnologia. Oggi è disponibile su Amazon a soli 89 euro grazie ad uno sconto del 20% ed un coupon aggiuntivo di 14 euro. Fai in fretta: la disponibilità è limitata e il prezzo così basso non durerà per sempre.

