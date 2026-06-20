Dormi male? La nuova funzione Google Health per capire come e quanto riposi

Google continua a investire nel settore del benessere digitale e lo dimostra con il rilascio della versione 5.02 di Google Health.

L’aggiornamento introduce una lunga serie di miglioramenti che rendono l’esperienza più intuitiva e completa, con alcune novità già disponibili su Android e altre in arrivo nelle prossime settimane anche su iPhone.

Tra le novità più interessanti c’è il ritorno dell’Attività Oraria, una funzione particolarmente apprezzata dagli utenti Fitbit che permette di controllare il raggiungimento degli obiettivi di movimento durante l’intera giornata.

I nuovi grafici mostrano infatti il numero di passi effettuati ogni ora e consentono di capire immediatamente se si è rimasti troppo a lungo sedentari. La funzione può essere aggiunta direttamente alle schermate principali dell’app e offre una visione più dettagliata delle proprie abitudini quotidiane.

Google ha inoltre corretto alcuni problemi segnalati dagli utenti, come il conteggio errato delle distanze durante alcune attività sportive e le anomalie nei riepiloghi degli allenamenti registrati manualmente.

Sonno sotto la lente con dati più precisi

Un’altra area che riceve importanti miglioramenti è quella dedicata al monitoraggio del sonno.

La nuova versione rende più semplice interpretare i dati notturni grazie a una visualizzazione più chiara dell’irrequietezza e dei momenti di veglia. Google ha inoltre affinato gli algoritmi che rilevano i piccoli risvegli durante la notte, offrendo così statistiche più accurate sulla qualità del riposo.

Per gli utenti Android arriva anche una gestione più evoluta dei pisolini, che ora vengono mostrati in una sezione dedicata e possono essere consultati nel tempo con maggiore facilità. La stessa funzione sarà estesa a iOS con il prossimo aggiornamento.

Google ha inoltre introdotto la possibilità di eliminare e modificare le sessioni di sonno, risolvendo un limite che aveva generato diverse segnalazioni da parte della community.

Più personalizzazione nella schermata principale

La scheda “Oggi”, che rappresenta il cuore dell’applicazione, è stata ripensata per mostrare più dati contemporaneamente senza obbligare l’utente a passare da una schermata all’altra.

Adesso è possibile espandere il numero di metriche visualizzate e riorganizzarle in modo più rapido, scegliendo quali informazioni tenere sempre sotto controllo. Anche la sezione dedicata agli indicatori di salute riceve nuove opzioni di personalizzazione, con un sistema di trascinamento che rende più semplice modificare la disposizione dei grafici.

L’aggiornamento guarda anche alla nutrizione. La ricerca degli alimenti è stata velocizzata e ora mostra più informazioni già nei risultati preliminari, semplificando la registrazione dei pasti. Inoltre vengono visualizzate in anticipo le stime dei macronutrienti, consentendo di avere un quadro più chiaro prima di salvare un alimento nel diario alimentare.

Google ha poi migliorato la gestione dei dati provenienti da applicazioni esterne. Gli utenti possono eliminare direttamente dall’app allenamenti, registrazioni alimentari e altri dati sincronizzati, senza dover passare attraverso impostazioni aggiuntive o pannelli dedicati.

L’aggiornamento 5.02 è già in distribuzione graduale e dovrebbe raggiungere tutti gli utenti nelle prossime settimane. Per chi utilizza Google Health ogni giorno, si tratta di un passo avanti concreto verso un’app più completa, personalizzabile e vicina alle esigenze di chi vuole monitorare il proprio benessere in modo semplice e immediato.