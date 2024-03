DORMI TRANQUILLO con la telecamera di sorveglianza esterna TP-Link Tapo C325WB (84€)

La TP-Link Tapo C325WB in super offerta oggi su Amazon è molto più di una semplice telecamera di sorveglianza esterna. Perché a leggere bene le specifiche tecniche è chiaro che si tratta di un dispositivo avanzato progettato per offrire una protezione completa e affidabile per la tua casa o il tuo ufficio.

La videocamera è dotata di una risoluzione QHD 2K, pertanto offre immagini nitide e dettagliate, consentendoti di monitorare con precisione ogni angolo del tuo spazio esterno. Per non parlare della sua visione notturna ColorPro che assicura una chiara visione anche in condizioni di scarsa illuminazione, offrendoti una protezione costante giorno e notte.

TP-Link Tapo C325WB, sicurezza a poco prezzo

La videocamera è facilissima da installare e configurare, e in un attimo ti offre una protezione completa e avanzata per la tua casa o il tuo ufficio. Grazie all’obiettivo Super-Aperture F1.0 e al sensore grande 1/1,79”, la Tapo C325WB cattura immagini luminose e dettagliate, garantendo una sorveglianza affidabile anche in condizioni di luce sfavorevoli.

Con la sua classificazione IP66 impermeabile, questa telecamera è progettata per resistere agli agenti atmosferici più avversi, garantendo una performance affidabile in qualsiasi condizione meteorologica.

La videocamera vanta inoltre una piena compatibilità con Alexa ti consente di controllare facilmente la telecamera utilizzando comandi vocali, rendendo la tua esperienza di sorveglianza ancora più semplice e conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.