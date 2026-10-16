Dovresti sapere cosa sono quei puntini colorati sul tuo display

Servono ad avvisare l’utente quando un’app sta usando fotocamera, microfono o, in alcuni casi, la posizione. Appaiono per pochi secondi, spesso vicino alla barra di stato, poi spariscono. Proprio per questo possono mettere in allarme: “Mi stanno registrando?”, si chiedono in molti quando vedono una luce verde, arancione, blu o bianca comparire all’improvviso.

Sugli iPhone il meccanismo è abbastanza semplice. Il puntino verde nella barra di stato significa che un’app sta usando la fotocamera, oppure la fotocamera insieme al microfono. Il puntino arancione, invece, indica l’uso del solo microfono. Apple ha introdotto questi avvisi per mostrare in tempo reale quando uno dei sensori più delicati del telefono è attivo, anche se l’app non occupa tutto lo schermo.

La vera domanda, però, è un’altra: quell’accesso era previsto? Durante una videochiamata su FaceTime, WhatsApp o Teams, il puntino verde su iPhone è normale. La camera è in funzione. Lo stesso vale per il puntino arancione mentre si registra un vocale, si detta un testo o si usa Siri. Diverso è se l’indicatore compare mentre si usa una torcia, un gioco o un’app che, almeno a prima vista, non dovrebbe né ascoltare né inquadrare. In quel caso meglio fermarsi e controllare.

Per sapere quale applicazione ha usato di recente microfono o fotocamera, basta aprire il Centro di controllo, scorrendo dall’angolo in alto a destra sui modelli più recenti. Lì compare il nome dell’app coinvolta. Una piccola informazione, spesso sufficiente per capire cosa sta succedendo.

Cosa indicano davvero il puntino verde e quello arancione

Anche su Android gli indicatori servono ad avvisare subito l’utente, ma il sistema funziona in modo un po’ diverso rispetto a iOS. Da Android 12, un puntino verde nell’angolo in alto a destra segnala che un’app sta usando la fotocamera, il microfono o entrambi. Non c’è quindi la distinzione tra verde e arancione tipica di iPhone: su Android il verde copre più situazioni e, se serve, va controllato dal pannello rapido.

Scorrendo verso il basso dalla parte alta dello schermo, si apre l’area delle notifiche. Da lì si può vedere quale app ha avuto accesso a camera o microfono. Su telefoni con interfacce diverse — Samsung, Xiaomi, Oppo, Google Pixel — il percorso può cambiare leggermente. Il senso, però, resta lo stesso: rendere visibile ciò che prima restava nascosto tra i permessi concessi alle app. È una spia, non per forza un allarme.

C’è poi il puntino blu su Android, legato ad Android 16 e indicato dalle ricostruzioni tecniche come introdotto nel marzo 2026. In questo caso il segnale riguarda l’accesso ai dati di posizione. Se compare un punto blu sul lato destro dello schermo, vuol dire che un’app sta usando la localizzazione del dispositivo. Può succedere con Google Maps, app meteo, taxi, consegne o fitness. Ma se accade senza un motivo evidente, la domanda è lecita: quale app mi sta localizzando?

Puntino bianco su Android: non sempre c’entra la privacy

Non tutti i segnali nella parte alta dello schermo riguardano privacy, microfono, fotocamera o posizione. Su alcuni dispositivi Android può apparire un puntino bianco, più o meno al centro del bordo superiore. Di solito non indica l’accesso ai sensori, ma un problema di spazio nella barra di stato. In pratica, il telefono sta dicendo che ci sarebbero altre icone da mostrare, ma non c’è posto per visualizzarle tutte.

Il puntino bianco su Android funziona quindi come un segnaposto. Rappresenta notifiche, modalità attive, connessioni o altri simboli di sistema rimasti fuori dalla barra. È un dettaglio tecnico, non sempre immediato da capire, e per questo viene spesso scambiato per un indicatore di sicurezza. Da solo, però, non significa che un’app stia ascoltando o riprendendo.

Conta anche dove compare il segnale e in quale momento. Un punto verde o blu nell’angolo alto rimanda ai permessi. Un punto bianco al centro, di norma, riguarda la gestione delle icone. Sembra una differenza da poco. In realtà cambia tutto.

Indicatore comparso senza motivo? I controlli da fare subito

Se un indicatore colorato compare senza una spiegazione chiara, la prima cosa da fare è verificare quale app stia usando fotocamera, microfono o posizione. Su iPhone si apre il Centro di controllo. Su Android, in genere, basta abbassare il pannello delle notifiche e toccare l’icona dell’indicatore. Il sistema mostra il nome dell’app o l’ultimo accesso registrato. Solo a quel punto si può capire se è tutto normale o se c’è qualcosa da rivedere.

Poi conviene controllare i permessi delle app. Nelle impostazioni del telefono si può limitare l’accesso a microfono, camera e localizzazione, scegliendo tra opzioni come “sempre”, “solo mentre usi l’app” o “mai”, a seconda del sistema operativo e della versione installata. Un’app di navigazione avrà bisogno della posizione durante un tragitto. Un’app per modificare foto può chiedere la fotocamera. Ma un gioco qualsiasi che accede al microfono senza un motivo apparente merita almeno una verifica.

Meglio anche tenere aggiornato il sistema operativo e cancellare le applicazioni scaricate da fonti poco affidabili. Non ogni puntino sul display è il segnale di un abuso: spesso la spiegazione è banale, da una videochiamata rimasta aperta a un assistente vocale attivato, fino a un’app meteo in aggiornamento. Quei piccoli indicatori, però, sono stati pensati proprio per questo: dare un avviso chiaro, rapido, visibile. Guardarlo ogni tanto non è paranoia. È semplice manutenzione digitale.