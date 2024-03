Down IMPROVVISO di Facebook e Instagram, segnalazioni anche per Youtube e TikTok: cosa succede? (in AGGIORNAMENTO)

Nella giornata di oggi, martedì 5 marzo, Facebook, Instagram e Thread hanno registrato un’interruzione dei servizi. Tantissimi utenti hanno infatti segnalato difficoltà nell’accesso ai social network, trovandosi impossibilitati ad aprire le rispettive piattaforme.

Ogni tentativo di accedere tramite browser o app, infatti, restituisce o una schermata bianca vuota o il messaggio di “sessione scaduta” e al successivo tentativo, un messaggio di errore sconosciuto che rimandava alla pagina di login, quasi in loop.

Facebook e Co down: colpa di chi?

Il contemporaneo down che oggi ha colpito tre delle piattaforme social più importanti del mondo, ovverosia Facebook, Instagram e Thread ha fatto inizialmente temere un attacco hacker su larga scala. In realtà dalle indiscrezioni che arrivano da fonti interne alla società di Menlo Park, l’allarme in tal senso è rientrato. Ma allora, costa sta succedendo?

Come evidenziato su X, che funziona invece senza problemi, la situazione è iniziata a verificarsi intorno alle 16:40 circa, ora italiana, quando le piattaforme risultavano funzionare a singhiozzo o addirittura inattivi, per poi intensificarsi a macchia d’olio con un crollo totale durato per quasi sette ore, quando gradualmente e parzialmente sono tornati operativi.

Mentre su X si susseguono a migliaia le segnalazioni, e gli hashtag #instagramdown #facebookdown #metadown sono diventati immediatamente “in evidenza”, da Meta non sono arrivate ancora comunicazioni ufficiali o spiegazioni. Negli ultimi minuti, però, il problema si starebbe coinvolgendo anche altri social o siti: aumentano infatti le segnalazioni anche per Youtube e TikTok.