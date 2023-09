Dreame L10s Pro, robot aspirapolvere e lavapavimenti 2 in 1 scontato di 100€ su Amazon

Dreame L10s Pro è un robot aspirapolvere e lavapavimenti 2 in 1 che porta la pulizia domestica a un livello superiore. Con una serie di caratteristiche avanzate e una potenza di aspirazione di 5300Pa, questo robot è progettato per rendere la pulizia dei pavimenti più semplice ed efficiente che mai. Oggi hai l’opportunità di comprare questo gioiellino spendendo 499€, ovverosia 100€ in meno rispetto al normale prezzo di listino, grazie allo sconto del 18% su Amazon. Le spedizioni sono gratuite coi servizi Prime.

Dreame L10s Pro, sconto del 18% per il robot aspirapolvere e lavapavimenti 2 in 1

Con una potenza di aspirazione di 5300Pa, questo robot può facilmente raccogliere polvere, sporco e detriti da pavimenti duri e tappeti, lasciando le superfici impeccabili. Oltre all’aspirazione, il Dreame L10s Pro è anche in grado di lavare i pavimenti. Il serbatoio dell’acqua integrato consente al robot di pulire e lavare contemporaneamente, garantendo una pulizia completa. Questo robot è dotato di un sistema di rilevamento ostacoli 3D che gli consente di evitare gli oggetti sul suo percorso e di navigare con sicurezza attraverso la tua casa.

Il Dreame L10s Pro è in grado di creare mappe multiple delle diverse aree della tua casa. Questo significa che puoi programmare il robot per pulire aree specifiche o piani diversi della tua casa con facilità. Puoi controllare il robot attraverso l’applicazione mobile dedicata o utilizzando comandi vocali tramite Amazon Alexa. Questa funzionalità ti consente di pianificare e personalizzare facilmente le operazioni di pulizia.

Se hai animali domestici, il Dreame L10s Pro è un alleato perfetto nella lotta contro i peli. La sua potente aspirazione è in grado di raccogliere peli di animali da pavimenti e tappeti. Il robot si connette al tuo Wi-Fi domestico, consentendo un controllo remoto semplice e la ricezione di notifiche quando il ciclo di pulizia è completato o quando è necessario il tuo intervento.

Il filtro HEPA cattura le particelle più piccole, inclusi allergeni e polveri sottili, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria all’interno della tua casa. Insomma, un ottimo alleato contro lo sporco che puoi far tuo oggi spendendo 499€, ovverosia 100€ in meno rispetto al normale prezzo di listino, grazie allo sconto del 18% su Amazon. Le spedizioni sono gratuite coi servizi Prime.

