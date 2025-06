Dreame L40 Ultra: il robot che pulisce casa al posto tuo, oggi in sconto

Dreame L40 Ultra si afferma come una scelta avanzata e versatile per la pulizia domestica, grazie a un mix di tecnologia all’avanguardia e funzionalità pensate per semplificare le operazioni quotidiane. Attualmente disponibile al prezzo promozionale di 599 euro, rappresenta un’opportunità interessante per chi desidera migliorare la gestione delle pulizie senza rinunciare alla qualità.

Il miglior robot aspirapolvere del momento: è di Dreame e costa pochissimo

Dotato di una potenza di aspirazione che raggiunge i 11.000 Pa, il Dreame L40 Ultra garantisce una rimozione efficace di polvere e sporco su ogni superficie. Questa caratteristica è supportata da un sistema di gestione intelligente che regola la potenza su cinque livelli, adattandosi a pavimenti duri, tappeti e moquette. L’innovativa spazzola laterale estensibile permette inoltre di raggiungere angoli difficili e aree normalmente trascurate, rendendo il dispositivo un vero alleato contro lo sporco.

Per una gestione ancora più personalizzata, l’app DreameHome permette di configurare zone di esclusione e di selezionare le modalità di pulizia preferite. La manutenzione è altrettanto semplice grazie al sistema di pulizia automatica dei mop e del vassoio, che utilizza acqua riscaldata fino a 65°C. Attraverso l’app, è possibile scegliere tra quattro diverse temperature, offrendo così un controllo completo sulle operazioni.

Un altro punto di forza è il sistema di sollevamento automatico dei mop, che si alzano fino a 10,5 mm quando il robot rileva tappeti o moquette. Questo accorgimento evita il rischio di danneggiamenti e garantisce una pulizia accurata senza interruzioni. Inoltre, il dispositivo è dotato della tecnologia OmniDirt e del sistema MopExtend RoboSwing, che consentono di individuare e rimuovere anche lo sporco più ostinato, come quello che si accumula sotto i mobili.

Il Dreame L40 Ultra si distingue anche per le sue dimensioni compatte, pari a 35 x 35 x 10,4 cm, e per un peso di soli 4 kg, che lo rendono facilmente integrabile in qualsiasi ambiente domestico. La capacità del serbatoio di 4,5 litri e la rumorosità contenuta di 74 dB completano il profilo di un dispositivo progettato per garantire efficienza e comfort. Infine, la compatibilità con il controllo vocale aggiunge un ulteriore livello di praticità, permettendo di avviare e gestire le pulizie con semplici comandi vocali.

Dreame L40 Ultra rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un robot aspirapolvere e lavapavimenti che combini prestazioni elevate, flessibilità e facilità d’uso. Con un design curato e funzionalità pensate per adattarsi a ogni esigenza, questo dispositivo si posiziona come un investimento intelligente per migliorare la qualità della vita domestica. Oggi costa 599,00 euro su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.