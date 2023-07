Dreame R10 è l'aspirapolvere senza fili che RISUCCHIA via tutto

Onestamente parlando, se vuoi un aspirapolvere senza fili che faccia davvero il suo lavoro, spendi un po’ di più ma porta a casa un Dreame R10 perché con questo tra le mani, la polvere ha così paura che neanche si forma in casa.

Arriva a casa tua con tutto il kit e visto che è in promozione su Amazon con uno sconto del 13% perché dovresti farne a meno? Acquistalo per soli 199,90€ che non te ne penti, aggiungilo al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Dreame R10 è l’aspirapolvere senza fili dei sogni

Non trascinarti dietro più quel vecchio ammasso di aspirapolvere a traino o con filo soprattutto con questo caldo che fa sudare solo al pensiero. Pulisci casa in pochissimo e senza dover ripassare tre volte sulla stessa mattonella perché quel capello malefico non vuole saperne di venire via.

Con Dreame R10 hai tutto quello di cui hai bisogno, infatti come ti dicevo arriva con spazzole aggiuntive per poter pulire qualunque angolo e qualunque superficie.

La cosa più comoda è che la batteria raggiunge un’autonomia di 60 minuti. Non sottovalutare questo aspetto visto che modelli anche più blasonati arrivano a stento a 30.

Varie modalità di pulizia, contenitore che si svuota con un click e luci LED per vedere peli e tutto il resto e dirgli addio. Ovviamente puoi pulire anche i tappeti se ne hai.

Allora, stai ancora leggendo? Ti ricordo che Dreame R10 è in offerta su Amazon a soli 199,99€ grazie al ribasso del 13% ora in corso. Non sprecare la tua occasione: acquistalo ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.