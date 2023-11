Basta SGOBBARE in casa! Col BLACK FRIDAY l'aspirapolvere senza fili con tante funzioni la paghi solo 299 euro

Se da tempo desideri acquistare anche tu un’aspirapolvere leggera, senza fili, con tante funzioni ma purtroppo i prezzi sono proibitivi e ti dissuadono dal farlo, forse col Black Friday potrai realizzare questo desiderio! L’aspirapolvere senza fili Dreame R20, Potente 190AW, Autonomia della batteria di 90 minuti, Individuazione automatica dello Sporco, comodo e chiaro Schermo LED, Luci LED Blu, funzione Anti-Groviglio, Pulizia specifica dei Peli degli Animali Domestici e dei tappeti, oggi la paghi solo 299,99 euro! Grazie allo sconto Black Friday del 20%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Aspirapolvere senza fili Dreame R20: le caratteristiche

L’aspirapolvere senza fili Dreame R20 offre una pulizia migliorata con l’illuminazione della testina: la testina dell’R20 è dotata di LED blu che illuminano le aree poco illuminate e garantiscono una pulizia accurata anche nei punti più difficili da raggiungere. Caratteristiche intelligenti e uniche: Prova l’innovazione dell’R20 con la sua potente aspirazione da 190AW, il riconoscimento intelligente della polvere e le testine e gli accessori intercambiabili, per una pulizia efficace e versatile di ogni superficie.

Prestazioni di lunga durata: pulisce ininterrottamente fino a 90 minuti grazie alla potente batteria, alla minispazzola motorizzata specializzata e al design leggero dell’R20, perfetto per rimuovere i peli di animali domestici dai mobili e affrontare la polvere in ogni angolo della casa. Pulizia versatile: Pulizia accurata grazie all’ampio strumento combinato, alla bocchetta pieghevole, all’adattatore flessibile e alla mini-spazzola motorizzata, che consentono di pulire diverse superfici e di raggiungere senza fatica gli spazi più ristretti. Leggero e silenzioso: il materiale leggero in fibra di carbonio riduce il peso e il rumore, garantendo un’esperienza di pulizia comoda e confortevole. Inoltre, è facile da riporre.

