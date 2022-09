DJI Mini 2 con fotocamera 4K: il drone PROFESSIONALE ma adatto a tutti

Se siete appassionati di foto e riprese video e volete avvicinarvi al mondo dei droni per realizzare delle spettacolari riprese dall’alto o comunque da punti inaccessibili all’uomo, oggi potete assicurarvi a un ottimo prezzo un kit perfetto proprio per iniziare a fare pratica in questo campo. Il pack DJI Mini 2, infatti, contiene tutto quello che ti serve per cominciare la tua nuova esperienza e apprendere tutti i segreti per ottenere delle immagini straordinarie da prospettive impensabili. Allora facci più che un pensierino e acquistalo a soli 599€ approfittando della promozione in corso su Amazon. Le spese di spedizione sono gratuite.

DJI Mini 2, combo d rone con fotocamera 4K

DJI Mini 2 è adatto dunque anche ai principianti, ma è versatile e potente abbastanza anche per i professionisti. Prestazioni impressionanti, qualità delle immagini mozzafiato e video creativi sono a pochi passi di distanza, completamente realizzabili da un’altra prospettiva, dalla quale catturare i momenti che rendono quell’attimo indimenticabile. Con meno di 249 g, pesa quanto una mela e si adatta perfettamente al palmo della tua mano.

Con una durata massima della batteria di 31 minuti, il drone professionale DJI Mini 2 garantisce più della potenza sufficiente per creare lo scatto perfetto. Mini 2 può inoltre resistere a venti di livello 5 e decollare da un’altitudine massima di 4.000 metri, in modo da rendere il tuo scatto sempre stabile, che tu stia sorvolando una costa ventosa o una foresta alpina. Una fotocamera da 12 MP inclusa garantisce contenuti impressionanti. Nella confezione trovi:

DJI Mini 2 x1

Radiocomando x1

Batteria di volo intelligente x3

Eliche di ricambio (coppia) x3

Cavo di tipo C x1

Protezione Gimbal x1

Cavo RC (connettore Micro USB) x1

Cavo RC (connettore USB-C) x1

Cavo RC (connettore Lightning) x1

Stick di ricambio (coppia) x1

Vite di ricambio x18

Cacciavite x1.

Oltre ai video in 4K/30fps e alla stabilizzazione motorizzata a 3 assi, il drone Mini 2 assicura immagini vivide e di qualità stupefacente a prescindere da quanto sia avventuroso il tuo modo di volare. Il sistema OcuSync 2.0 integrato permette al drone di regolare automaticamente due frequenze, che consentono al drone di aumentare la sua distanza di trasmissione massima fino a 10 km, ottenendo una maggiore flessibilità. Insomma, da queste descrizione lo capite da voi che questo è un dispositivo davvero ottimo sotto tutti i punti di vista, reso ancora più appetibile dal prezzo di oggi: vai infatti su Amazon e fallo tuo a soli 599€. Le spedizioni sono gratuite.

