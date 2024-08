Drone con Telecamera per BAMBINI E PRINCIPIANTI ad un prezzo SCHOCK

Pronto ad immortalare le tue avventure estive in modo spettacolare? Sfrutta il Drone con Telecamera Wipkviey T6, oggi disponibile su Amazon a soli 59 euro grazie ad un mega sconto del 33%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della promozione, potrebbe scadere da un momento all’altro!

Drone con Telecamera Wipkviey T6: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Drone con Telecamera Wipkviey T6 è dotato di fotografia 1080P regolabile a 90°, che offre un campo visivo mozzafiato più ampio.

La funzione di trasmissione in tempo reale FPV avanzata integrata consente di vedere lo splendido scenario in volo sul proprio telefono cellulare. Inoltre, tramite l’APP, è possibile condividere immediatamente questi momenti di grande interesse sulla propria piattaforma sociale con un solo clic.

Il dispositivo è perfetto sia per i principianti che per i bambini grazie alle sue modalità di utilizzo semplicissime. Ad esempio è dotato di funzioni decollo/atterraggio con un solo tasto, modalità senza testa e arresto di emergenza. È possibile anche passare dal controllo a pulsanti al controllo tramite app mobile, al controllo della gravità, al controllo vocale e ad altre modalità utili in base alle diverse situazioni.

Questo modello dispone di due batterie da 3,7v/1200mAh, con ogni batteria che fornisce un tempo di volo massimo di 13-15 minuti. Questo vuol dire che è possibile sfruttare un tempo di volo fino a 30 minuti così da sbizzarirsi senza nessuna preoccupazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.