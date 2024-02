Drone con Telecamera: video in HD al 40% di SCONTO!

Questo drone con telecamera è l’ideale per chi vuole incominciare a smanettare con questo strumento. Riesce a catturare video e foto in Full HD e trasferirle facilmente sul proprio smartphone tramite l’app. L’obiettivo è regolabile elettricamente fino a 135° così da riuscire a esplorare vari tipi di angolatura. Oggi questo drone con telecamera è in super sconto del 40% su Amazon: lo troviamo a un prezzo ottimo di 59,99€.

Una tecnologia interessante che utilizza questo drone è quella del posizionamento del flusso ottico, in modo che riesca a mantenere un’altezza costante ricavata anche dall’utilizzo della telecamera ottica che si trova nella parte inferiore del drone. Come detto prima, è ideato per i principianti, in quanto non andrai incontro a problemi se rilasci accidentalmente il joystick o non mantieni un accelerazione stabile.

Drone con Telecamera, volo stabile e qualità alta a un prezzo basso

Il decollo e l’atterraggio del drone è semplificato grazie a un solo tasto che mantiene l’altitudine e anche grazie alla modalità headless e 3 modalità diverse di velocità. Inoltre, questo dispositivo è provvisto anche di 3D flip e riesce a volare in base al percorso tracciato, in modo che possiamo acquisire facilmente foto o video tramite il controllo dei gesti.

Puoi volare più a lungo e in sicurezza grazie a due batterie a litio sostituibili e ricaricabili in poco tempo che verranno protette da sovracorrente e bassa tensione. Le quattro eliche del drone verranno protette da quattro apposite protezioni, rendendo il volo privo di preoccupazioni. Infine, il prodotto è comodo da trasportare in una valigetta grazie al suo design compatto. Come detto prima, è disponibile su Amazon con il 40% a 59,99€, ma quello che non vi abbiamo detto è che l’offerta potrebbe scadere tra poche ore, quindi affrettati!

