Drone Pieghevole con Telecamera a soli 37 euro: vivi panorami mozzafiato!

X17p è un ottimo Drone Pieghevole con Telecamera 1080P, ideale per i principianti. Obiettivo 135° regolabile elettricamente, Quadcopter RC con posizionamento del flusso ottico, 2 Batterie, comodo borsello per portarlo in giro. Oggi puoi farlo tuo a soli 37,90 euro grazie allo sconto del 5%!

X17p Drone Pieghevole con Telecamera: le caratteristiche

Il drone è dotato di due telecamere che possono essere commutate a piacimento. X17p drone consente di controllare a distanza l’angolo della telecamera utilizzando il telecomando per esplorare ogni angolo esilarante in aria. La trasmissione 2.4G FPV e un obiettivo regolabile motorizzato di 135° consentono di visualizzare immagini e video da angolazioni prima inimmaginabili. Due batterie intelligenti dal design modulare garantiscono 20 minuti di volo. Per la sicurezza della ricarica della batteria, la batteria modulare utilizza un avanzato chip di regolazione automatica. Batterie modulari per un carico e scarico più facile e veloce e una maggiore sicurezza rispetto alle batterie tradizionali.

La fotocamera nella parte inferiore del drone ha un sensore di posizionamento ottico integrato, che può essere utilizzato non solo per scattare foto, ma anche per consentire al drone di librarsi con precisione nella stanza, Semplifica il volo. Il Drone è dotato di un’avanzata funzione di posizionamento a flusso ottico, Controllo dei Gesti, Mantenimento Dell’altitudine, 3D Flip, 3 Velocità, Volo con Percorso Personalizzato, Decollo/atterraggio con un solo tocco. Queste funzioni consentono ai principianti di avere operazioni di volo professionali. Il quadricottero drone X17p adotta un design pieghevole, che può risparmiare spazio in modo efficace ed è facile da trasportare e riporre. Il peso del drone è di 115 grammi, quindi puoi portarlo con te quando viaggi o partecipi a una festa e puoi registrare la tua bella vita in qualsiasi momento.

