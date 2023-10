Con questo Drone in OFFERTA volerai verso l'infinito e oltre!

Il drone con telecamera Potensic ATOM SE Combo ti consentirà di registrare video e scattare foto ad alta quota o nelle zone più impervie e inaccessibile. Il tutto in ottima risoluzione, grazie ai video in 4K che renderà le immagini vivide. Potrai usarlo per un’ora abbondante senza paura che la batteria si scarichi (62 minuti). Molto leggero, pesa solo un etto (249 grammi), molto veloce vantando una Velocità Max di 16m/s, monta un potente motore Brushless. Dotato di GPS, è in grado di tornare da solo e avere traccia del percorso. E’ ideale sia per principianti che per professionisti, come documentaristi, fotografi, ecc. Oggi paghi questo splendido drone solo 299,99 euro, grazie al doppio sconto 11% + coupon di 20 euro da applicare con una semplice spunta!

Drone Potensic ATOM SE Combo: caratteristiche tecniche

Il drone Potensic ATOM SE fpv pesa solo 𝟐𝟒𝟗 𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐢, quindi è estremamente leggero e facilmente portatile, anche perché pieghevole. Dotato di 𝟐 𝐛𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐥𝐥𝐢𝐠𝐞𝐧𝐭𝐢, da 31 minuti cadauna di autonomia per volo, per un totale di 𝟔𝟐 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐯𝐨𝐥𝐨. È inclusa una 𝐜𝐮𝐬𝐭𝐨𝐝𝐢𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨. Otterrai video e foto straordinari: oltre a essere in 4K, è dotato di un 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐨𝐫𝐞 𝐂𝐌𝐎𝐒 𝐝𝐚 𝟏𝟐 𝐌𝐏 𝟏/𝟑”, che supporta lo scatto di 𝐟𝐨𝐭𝐨 𝐝𝐚 𝟏𝟐 𝐌𝐏 𝐞 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐔𝐇𝐃 𝟒𝐊/𝟑𝟎𝐟𝐩𝐬. L’esclusiva 𝐭𝐞𝐜𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐚 𝐒𝐡𝐚𝐤𝐞𝐕𝐚𝐧𝐢𝐬𝐡 di ATOM SE può rimuovere automaticamente le vibrazioni e ripristinare immagini originali nitide.

Dotato di preciso GPS integrato, segui tutti i movimenti tramite smartphone ed è capace di tornare da solo. Ci sono 𝟑 𝐦𝐨𝐝𝐚𝐥𝐢𝐭à 𝐝𝐢 𝐯𝐨𝐥𝐨: 𝐕𝐢𝐝𝐞𝐨, 𝐍𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐞, 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭. Ogni modalità ha una velocità diversa in base al tipo di ripresa che ti serve. Può resistere a venti fino a forza 5. E’ compatibile con IOS 11 e Android 7.0 o versioni successive, inclusi anche 3 tipi di cavi adattatori (Micro/Tipo C/Lightning) per collegare il telefono e il telecomando.

