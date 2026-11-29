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Se gestisci un sito basato su Drupal, nelle ultime ore è arrivata una notizia che vale la pena leggere subito: il Drupal Security Team ha pubblicato una patch per una vulnerabilità critica legata al file install.php, e gli attacchi su siti reali sono già stati segnalati. La drupal vulnerabilità critica install.php, identificata come CVE-2026-132165 e soprannominata Fail2Install, consente a chiunque — senza alcuna autenticazione — di prendere il controllo totale di un sito esposto. Non è un rischio teorico: è già in corso.

Cosa è CVE-2026-132165 e perché è così pericolosa

Fail2Install è una vulnerabilità di esecuzione remota di codice (Remote Code Execution, RCE) presente nel file install.php, il file di installazione che viene distribuito insieme al core di Drupal. In pratica, quel file serve a configurare Drupal per la prima volta: ma se rimane accessibile dopo l’installazione, diventa una porta aperta.

Il problema è serio: un attaccante non autenticato — cioè chiunque su internet, senza bisogno di un account — può sfruttare install.php per tentare di reinstallare Drupal su un sito già attivo. Questo significa sovrascrivere configurazioni, iniettare codice malevolo e ottenere il controllo completo dell’installazione. Il punteggio CVSS assegnato è 9.8 su 10, e il Drupal Security Team lo classifica come Highly critical, con un punteggio di 20 su 25 nella propria scala interna.

La vulnerabilità è stata scoperta dallo scanner OSS di Anthropic e il relativo advisory è stato pubblicato il 18 novembre 2026. Meno di 24 ore dopo, il 19 novembre 2026 alle 19:00 UTC, sono già arrivate le prime segnalazioni di sfruttamento attivo su siti reali. Una finestra di esposizione brevissima che dovrebbe far capire l’urgenza della situazione.

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Le versioni colpite dalla drupal vulnerabilità critica in install.php

Non tutti i siti Drupal sono nella stessa situazione. Ecco un quadro chiaro di chi è a rischio e chi ha già una soluzione disponibile:

Drupal 10.6.22 — patch disponibile, aggiornamento raccomandato immediatamente

— patch disponibile, aggiornamento raccomandato immediatamente Drupal 11.3.22 — patch disponibile, aggiornamento raccomandato immediatamente

— patch disponibile, aggiornamento raccomandato immediatamente Drupal 11.4.13 — patch disponibile, aggiornamento raccomandato immediatamente

— patch disponibile, aggiornamento raccomandato immediatamente Drupal 11.2 e versioni precedenti — nessuna patch prevista

— nessuna patch prevista Drupal 10.5 e versioni precedenti — nessuna patch prevista

— nessuna patch prevista Drupal 8 e 9 — nessuna patch prevista

Il punto fondamentale: se stai usando una versione non supportata come Drupal 8, 9 o 10.5, non arriverà nessun aggiornamento di sicurezza. In quel caso, la migrazione a una versione supportata non è più rimandabile. Insieme a CVE-2026-132165, la stessa patch risolve anche una seconda vulnerabilità, SA-CORE-2026-018, che rende ancora più urgente l’aggiornamento.

CISA e le agenzie federali: scadenza già passata

La gravità di Fail2Install ha spinto la CISA (l’agenzia americana per la cybersicurezza) ad aggiungere CVE-2026-132165 al proprio catalogo delle vulnerabilità note e sfruttate (Known Exploited Vulnerabilities) il 24 novembre 2026. Non è un’operazione di routine: significa che l’exploit è confermato nel mondo reale.

In base alla direttiva BOD 26-04, le agenzie civili federali americane avevano l’obbligo di applicare la correzione entro il 27 novembre 2026. Per chi gestisce infrastrutture critiche o siti istituzionali, questo dovrebbe essere un segnale inequivocabile: il problema è reale, documentato e già sfruttato attivamente.

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Come proteggersi subito: aggiornamento e mitigazione

Se il tuo sito gira su una versione supportata, la risposta è una sola: aggiorna adesso alle versioni corrette (10.6.22, 11.3.22 o 11.4.13). Non aspettare il prossimo ciclo di manutenzione programmata.

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Se per qualsiasi motivo non puoi aggiornare immediatamente — magari per compatibilità con moduli personalizzati o per tempi tecnici — esiste una mitigazione rapida da applicare a livello di server web: blocca l’accesso al percorso /core/install.php. In pratica significa che il file non sarà raggiungibile dall’esterno, eliminando la superficie di attacco anche senza aver installato la patch.

Ecco i passi concreti da seguire in ordine di priorità:

Verifica la versione di Drupal installata nel pannello di amministrazione o via drush status

Se usi una versione supportata, esegui subito l’aggiornamento con composer update drupal/core o tramite il pannello di aggiornamento

Se usi una versione non supportata, blocca /core/install.php a livello di configurazione Apache o Nginx come misura temporanea urgente

Pianifica la migrazione a una versione attivamente supportata nel più breve tempo possibile

Controlla i log del server per eventuali richieste sospette verso install.php nelle ultime settimane

Puoi trovare l’advisory ufficiale con tutti i dettagli tecnici direttamente su drupal.org/sa-core-2026-017.

Perché install.php è un vettore così sensibile

Molti si chiedono come sia possibile che un file del genere sia ancora accessibile su siti in produzione. La risposta è semplice: install.php è parte del core di Drupal e viene distribuito con ogni installazione. Spetta all’amministratore del sito — o al processo di deployment — assicurarsi che non sia raggiungibile dopo la configurazione iniziale. In ambienti gestiti da hosting condiviso o con processi di deploy automatizzati non ottimizzati, questo passaggio viene spesso dimenticato.

La drupal vulnerabilità critica install.php classificata come Fail2Install è un promemoria concreto di quanto sia importante non lasciare file di sistema esposti al pubblico. Non si tratta di un bug oscuro o difficile da sfruttare: chiunque sappia dove guardare può tentare l’attacco, e i dati confermano che qualcuno lo sta già facendo. Aggiornare o bloccare il file adesso è l’unica risposta sensata.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.