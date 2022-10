Dual Sense sempre pronti: la base di ricarica per PS5 che DEVI avere

Sei stufo di dover interrompere la tua sessione di gaming perché hai dimenticato di mettere in carica il tuo controller? Grazie a questa base di ricarica per Dual Sense PS5 di OIVO potrai avere controller sempre pronti e carichi per ogni tua partita.

La puoi acquistare su Amazon a soli 21,84€ grazie alla promozione in corso che ti permette di risparmiare e non poco sul costo totale di questo dispositivo. Non lasciartelo scappare e aggiungilo il prima possibile al tuo carrello, potrebbe essere anche un ottimo regalo! Ricordati di spuntare anche il coupon.

Grazie al tuo abbonamento Amazon Prime potrai riceverlo senza costi aggiuntivi tramite la spedizione veloce gratuita in tutta Italia compresa con il servizio in abbonamento.

Mai più controller scarichi grazie a questa base di ricarica per Dual Sense Ps5

Lo sappiamo tutti, interrompere una partita perché ci si è scordati di mettere in carica il proprio controller è veramente una noia. Ma grazie a questa base di ricarica non avrai mai più questo fastidiosissimo problema. Ti basterà riporre il tuo controller sul caricatore quando avrai finito la partita in modo da essere carico per la tua prossima sessione di gaming.

Il suo dock è straordinario: ti permette di caricare contemporaneamente due Dual Sense alla volta e grazie alla modalità di ricarica rapida ci vorranno soltanto 2 ore per una ricarica completa.

Nel prezzo è compreso anche un adattatore di alimentazione in modo da poter essere utilizzato fin da subito. Questo dispositivo, ti posso assicurare, è comodissimo. Dispone di una regolazione automatica dell’elettricità in modo da proteggere i tuoi controller da un corto circuito o da una sovratensione di corrente.

Per utilizzarlo basta collegarlo tranquillamente alla presa di alimentazione e switchare l’interruttore sul retro su ON ed il gioco sarà fatto. Grazie ai suoi cuscinetti antiscivolo e le luci blu questo dispositivo regalerà atmosfera alla tua postazione da gaming, mentre il suo schermo ti dirà quando e quali controller saranno già pronti e carichi in modo semplice e intuitivo.

Non fermare mai più la tua partita e acquista subito questo fantastico Caricatore per controller PS5 di OIVO al prezzo di 21,84€ su Amazon, non ti dimenticare di spuntare il coupon. Con Amazon Prime hai sempre spedizioni veloce gratuite su tutto il territorio italiano.

