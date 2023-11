DUAL SIM, display ampio da 6,52'' e versatilità: il TCL 305 è l'entry level che devi prendere ora

Nel mondo degli smartphone, trovare un dispositivo che offra un equilibrio tra design elegante e buone prestazioni è un’impresa, ma il TCL 305 è qui per dimostrare che l’eccellenza è possibile senza spendere una fortuna. Con un display ampio da 6.52 pollici, tripla fotocamera, batteria duratura e molto altro, il TCL 305 è un’opzione ideale per chi cerca un smartphone che offra un display eccezionale, potenza, versatilità fotografica e una batteria a lunga durata

TCL 305 display e design straordinario

Il display HD+ da 6.52 pollici del TCL 305 offre colori vividi e dettagli nitidi, regalando un’esperienza visiva coinvolgente. Con un rapporto schermo-corpo ottimizzato, potrai godere di un ampio spazio sullo schermo per guardare video, giocare o navigare in modo confortevole. Il design elegante in Space Gray cattura l’attenzione con il suo aspetto raffinato e moderno. Con 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, il TCL 305 gestisce senza sforzo le applicazioni e i giochi più impegnativi.

Alimentato da Android 11, avrai accesso alle ultime funzionalità del sistema operativo Android, inclusi miglioramenti delle prestazioni e una maggiore sicurezza. Il TCL 305 è dotato di una tripla fotocamera che ti permette di catturare immagini straordinarie. La fotocamera principale da 13 MP garantisce foto nitide e dettagliate, mentre la fotocamera grandangolare ti consente di scattare foto panoramiche mozzafiato. La fotocamera macro ti permette di esplorare il mondo dei dettagli più piccoli. Inoltre, c’è una fotocamera frontale da 5 MP per selfie perfetti.

Con una batteria da 5000 mAh, il TCL 305 ti offre un’autonomia eccezionale. Non dovrai preoccuparti di rimanere senza carica durante la giornata, anche con un uso intensivo. Il TCL 305 supporta dual SIM, consentendoti di gestire facilmente due numeri di telefono senza dover portare due dispositivi separati. Questo è particolarmente utile per chi desidera separare la vita personale da quella professionale o per chi viaggia all’estero. E allora cosa aspetti a farlo tuo a soli 104€ e con le spedizioni gratis via Prime?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.