DualSense PlayStation 5 Nero ad un prezzo MIRACOLOSO su Amazon

Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito al lancio delle rispettive console di nuova generazione di Microsoft e Sony, con Xbox Series X (e Series S) da un lato, e ovviamente PlayStation 5 dall’altra. Nonostante le iniziali difficoltà dovute principalmente alla pandemia, ad oggi è possibile acquistare più o meno serenamente PlayStation 5, che è facilmente reperibile. Per questo e i suoi accessori relativi ci viene in aiuto Amazon, che ci propone nella fattispecie il controller Dualsense per PlayStation 5, in particolare nella sua colorazione Midnight Black in offerta a soli 57 euro, con uno sconto pari al 18% rispetto al prezzo di listino suggerito da PlayStation, fissato a 69.99 euro.

Se l’esperienza single player rimane ancora quella principale, capita spesso e volentieri che alcuni videogiochi si prestino benissimo al multiplayer tra amici: pensiamo ad esempio a FIFA o a tutti i Call of Duty, che è possibile giocare comodamente sul divano di casa con un amico. È proprio in questi casi che un controller aggiuntivo (oltre a quello previsto dalla fornitura della console stessa) torna utilissimo, così da permetterti di giocare tranquillamente con il tuo amico o un tuo famigliare.

Ricordiamo che il Dualsense di PlayStation 5 gode di una connettività wireless che permette di giocare comodamente seduti sul divano, senza dover stare necessariamente attaccati ad alcun filo di sorta. Il DualSense di PlayStation 5 presenta tra le sue numerose caratteristiche il feedback aptico, grazie al quale è possibile avere un’esperienza sensoriale mai vissuta prima d’ora, al contrario di tutti i controller usciti precedentemente per le scorse generazioni di console.

Assieme al feedback aptico, questo controller presenta anche un microfono integrato, che permette la chat vocale in multiplayer online con i propri amici, assieme al pulsante Create, grazie al quale avrai la possibilità di condividere facilmente e velocemente istantanee di gioco sui propri account social.

Si tratta di un controller davvero comodo ed ergonomico, che migliora ulteriormente il profilo (già buono) di Dualsense 4, ovvero il controller della precedente PlayStation 5: con il Dualsense non avrai problemi alla mano di nessun tipo, e potrai giocare in comodità ad ogni tipologia di videogioco possibile.

Perdersi un controller per PlayStation 5 sarebbe davvero un peccato, perciò vi suggeriamo di acquistare il DualSense per PlayStation 5 in offerta su Amazon il prima possibile, prima che le scorte vadano esaurite.

