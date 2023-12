Due batterie a bottone DURACELL a soli 2,99 euro: vai alla CARICA di questa OFFERTA!

Eccezionale occasione per chi utilizza le batterie Duracell a Bottone al litio 3V: una confezione da 2, con Tecnologia Baby Secure, anche per l’uso su chiavi con sensore magnetico, bilance, elementi indossabili e tanti altri accessori, oggi le paghi solo 2,99 euro! Un risparmio di 1,96 euro, praticamente del 40%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Scopri le batterie Duracell a Bottone

Le batterie Duracell a moneta al litio 2032, possono essere usate in chiavi per auto, piccoli telecomandi, bilance, accessori tecnologici, sensori, dispositivi medici (glucometri, termometri digitali), dispositivi sportivi (monitor per frequenza cardiaca, accessori per biciclette). Tecnologia Baby Secure: per scoraggiarne l’ingestione da parte di neonati e bambini, il retro della batteria è ricoperta da Bitrex, una sostanza non tossica, ma amarissima e disgustosa che spinge i bambini a sputarle.

Batterie Duracell a moneta al litio 2032 vantano un +70% di extra durata. Confezione a prova di manomissione: doppio imballo rinforzato, per evitarne l’apertura accidentale. Apribile solo con l’aiuto delle forbici. Le batterie Duracell a moneta al litio 2032, sono prodotte con litio ad alta purezza. Durata garantita fino a 10 anni, se correttamente conservate nella confezione. Le batterie Duracell a moneta/bottone al litio sono disponibili nelle seguenti tipologie: 1220, 1616, 1620, 1632, 2016, 2025, 2032, 2430 e 2452.

