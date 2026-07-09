Due frecce sul simbolo del Wi-Fi: cosa significa questo simbolo nascosto sui telefoni Samsung

Chi possiede un dispositivo Samsung potrebbe essersi imbattuto in un’icona Wi-Fi leggermente diversa dal solito: al posto delle classiche onde concentriche, compaiono due frecce che puntano entrambe verso il centro del simbolo. Non si tratta di un malfunzionamento né di un errore di sistema: il telefono sta semplicemente segnalando che è attiva una funzione chiamata Wi-Fi Direct, poco conosciuta ma piuttosto utile.

Il Wi-Fi Direct è uno standard che permette a due dispositivi dotati di Wi-Fi di collegarsi direttamente tra loro, senza bisogno di un router o di un punto di accesso nel mezzo. Uno dei due apparecchi funziona da base, l’altro si collega come client: in questo modo si possono unire due smartphone, un telefono e una stampante, oppure un tablet e un computer, semplicemente mettendoli in comunicazione diretta.

Il simbolo del Wi-Fi può nascondere un’icona

Il vantaggio principale rispetto al Bluetooth riguarda la velocità di trasferimento, decisamente superiore e più adatta a file di grandi dimensioni. Tornano utili scenari come l’invio di foto e video ad alta risoluzione, la stampa senza cavo, il multiplayer locale tra due dispositivi vicini o lo streaming di contenuti multimediali da un apparecchio all’altro. Secondo quanto indicato da Samsung, è possibile collegare fino a quattro dispositivi contemporaneamente tramite questa funzione.

Attivarla non è immediato, perché l’opzione è nascosta in un sottomenu poco visibile. Sui dispositivi Samsung la procedura richiede di aprire le Impostazioni, toccare la voce Connessioni, selezionare il campo Wi-Fi e poi premere sui tre puntini in alto a destra, dove compare la voce per attivare il Wi-Fi Direct. Una volta avviata, la ricerca dei dispositivi compatibili nelle vicinanze parte automaticamente.

Un dettaglio da tenere presente: perché la connessione vada a buon fine, il Wi-Fi Direct deve essere attivo su entrambi i dispositivi coinvolti, non basta accenderlo solo su uno dei due. La funzione è disponibile sugli smartphone Samsung distribuiti in tutti i mercati, incluso quello italiano, anche se il percorso per raggiungerla nei menu può variare leggermente a seconda della versione di One UI installata.

Chi si accorge per la prima volta di quel simbolo con le due frecce può quindi stare tranquillo: non è un segnale di allarme, ma la conferma che il telefono sta sfruttando, magari anche senza che l’utente se ne sia accorto, una delle funzioni meno pubblicizzate ma più pratiche del proprio smartphone.