Due is meglio che one! 2 power bank da 10000mAh per tutti i dispositivi a soli 16 euro!

Offerta incredibile per chi vuole essere sicuro di avere sempre il device carico quando non è in casa: due power bank VRURC, da 10000mAh cadauno, con USB C e 2 uscite USB, 2 ingressi, LED display, batteria esterna compatibile con iPhone/Samsung/Google/LG/OnePlus/Pixel, ecc. oggi li paghi solo 16,89euro, grazie alla combo sconto del 13% + coupon del 35% (applicabile con una semplice spunta). Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Power bank VRURC: le caratteristiche

Ottieni due Caricatore Portatile da 10000 mAh in un unico pacchetto, mantenendo i tuoi dispositivi carichi mentre sei in movimento. La protezione IC intelligente integrata garantisce che i tuoi dispositivi siano al sicuro durante la ricarica. Power bank con una porta USB-C e due porte USB, può caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente, rendendolo perfetto per la condivisione con amici e familiari. E’ comodo da portare in giro senza aggiungere troppo peso per te e la carica è abbastanza potente da supportare la maggior parte dei telefoni per 2-3 cariche.

Il display integrato può riflettere accuratamente la percentuale di carica residua per garantire una ricarica tempestiva. Inoltre, l’unico micro display non consuma energia aggiuntiva. Ecco cosa ottieni: 2x Power Bank 10000mAh, 1x manuale utente, 2x cavo da USB A a USB C. Se hai domande o problemi, non esitare a contattarci e li risolveremo per te entro 12 ore.

Due power bank VRURC oggi li paghi solo 16,89euro, grazie alla combo sconto del 13% + coupon del 35% (applicabile con una semplice spunta). Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.