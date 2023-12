Due lampadine luce giallo caldo che controlli a voce ORA a SOLI 14 euro!

TP-Link Tapo L610 sono due lampadine Wi-Fi Base GU10, con controllo vocale tramite Amazon Alexa, 350 lumen, 3.5W, giallo caldo dimmerabile dall’ 1% al 100%, 2700 K, Classe di efficienza energetica D. Oggi puoi pagarle solo 14,99 euro grazie al 40% di sconto.Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Lampadine TP-Link Tapo L610: le caratteristiche

Risparmio energetico: funzioni di risparmio energetico. Riduci il consumo di energia senza sacrificare la luminosità o la qualità. Luce calda ad alto lumen da 2,7 K: luce da 35 lm sufficientemente luminosa da illuminare qualsiasi oggetto. Oscurabile all’1-1%, regolabile a qualsiasi luminosità desiderata Adatto a ogni scenario.

Base per lampada GU1: compatibile con tutte le luci GU1. Nessun onere aggiuntivo per il primo tentativo. Facile da configurare e utilizzare: non è richiesto alcun hub, configurazione rapida e gestione semplice tramite il servizio gratuito Tapo App. Puoi anche controllare i tuoi Smart Spotlight con la voce utilizzando Amazon Alexa o Google Assistant. Telecomando: accendi il riflettore tramite Tapo L’app si accende e si spegne istantaneamente, indipendentemente da dove ti trovi. Pianificazione: imposta una pianificazione per gestire automaticamente quando accenderla e spegnerla.

TP-Link Tapo L610 sono due lampadine giallo caldo dimmerabile dall’ 1% al 100%, che oggi puoi pagare solo 14,99 euro grazie al 40% di sconto.Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.