Due pizze pronte in un attimo con il Forno doppio Ariete scontatissimo al -37%

Forno pizza doppio Ariete: come utilizzarlo al meglio

Il Forno pizza doppio Ariete ti permette di cucinare a casa le tue pizze preferite dimezzando i tempi ed ottenendo risultati da vero professionista.

Con questo innovativo fornetto, infatti, è possibile preparare una vera pizza napoletana direttamente a casa tua, in quanto risulterà soffice e croccante come appena uscita dal forno a legna. La sua caratteristica principale è la modalità di cottura a 400° C che, insieme alla pietra refrattaria, permette di cuocere a puntino l’impasto affinché sia come quello di un vero e proprio chef.

Anche le tempistiche sono davvero eccezionali: bastano 4 minuti per avere in tavola una deliziosa pizza tutta da gustare, ed è possibile anche cuocere pizze surgelate pronte in soli 2/3 minuti al massimo. Inoltre, con questo modello Ariete, hai a disposizione ben due piastre su cui preparare due pizze contemporaneamente, risparmiando tempo prezioso.

Per di più, il forno è dotato di un termostato regolabile che consente di cuocere non solo pizze, ma anche ottime torte salate, toast, panzerotti o anche riscaldare gli alimenti prima di metterli in tavola.

