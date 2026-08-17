Due usi insospettabili della friggitrice ad aria che in pochi conoscono

All’inizio era l’elettrodomestico “furbo” per cuocere con meno grassi. Poi la friggitrice ad aria si è presa un posto fisso sul piano della cucina: scalda in fretta, evita di accendere il forno tradizionale per piccole porzioni e fa risparmiare tempo quando bisogna preparare qualcosa al volo. Ma il punto non è solo fare patate, pollo o salmone con poco olio. Chi la usa spesso, finisce per scoprirne altri usi, meno reclamizzati ma molto pratici: riscaldare, scongelare, asciugare alcuni cibi e ridare consistenza a quello che, tra frigorifero e freezer, l’ha persa.

“All’inizio l’idea era ridurre il forno”, ha spiegato l’autrice Eva Rodríguez de Luis, ricordando diversi modelli provati negli anni, dalla Cosori Turbo Blaze alla Xiaomi Mi Smart Air Fryer. Poi sono arrivati gli usi d’emergenza. Quelli che, alla fine, diventano abitudine.

Pizza avanzata: come ridarle croccantezza senza effetto gomma

Il caso più semplice è la pizza avanzata dalla sera prima: una o due fette rimaste nel cartone e poi messe in frigorifero. Fredda si può mangiare, certo. Il problema nasce quando si prova a scaldarla male: la base diventa molle, elastica, quasi gommosa. È il classico risultato da microonde, dove il calore arriva in fretta ma l’umidità rovina l’impasto.

Una friggitrice ad aria con cestello aperto, utile per riscaldare la pizza avanzata e ridare fragranza al pane in pochi minuti.

Il metodo più diretto è mettere la fetta nella friggitrice ad aria senza preriscaldare, impostando circa 200 gradi per quattro o cinque minuti. La pizza torna calda, il formaggio si ammorbidisce di nuovo e il bordo si asciuga. Non è come appena sfornata, ma ci si avvicina abbastanza. E soprattutto è pronta nel tempo di preparare un caffè.

Prima dell’air fryer, uno dei sistemi più usati era la padella con poche gocce d’acqua: la base si scalda a contatto, mentre il vapore aiuta la parte superiore. Funziona, ma bisogna starci dietro. Con la friggitrice è tutto più lineare: cestello, temperatura, pochi minuti. Poi si apre e si valuta se basta o se serve ancora un breve passaggio.

Pane congelato: il metodo veloce per scongelarlo e renderlo fragrante

Il secondo trucco riguarda il pane congelato, una scorta molto comune in casa quando non si compra pane fresco ogni giorno ma si vuole avere sempre qualcosa per un panino, una colazione salata o due fette da tostare. Il guaio è quando serve subito: lasciarlo a temperatura ambiente richiede tempo, mentre il microonde, anche con la funzione scongelamento, può lasciarlo molle o gommoso.

In questo caso la friggitrice ad aria lavora meglio a temperatura più bassa. Il consiglio riportato è di mettere il pane ancora congelato nel cestello, senza preriscaldare, e impostare circa 150 gradi per tre-cinque minuti, regolando in base alla grandezza del pezzo e alla potenza del modello. Una rosetta piccola, ovviamente, non è mezza baguette: qui serve un po’ d’occhio. Per avere un esterno più asciutto e appena croccante, alla fine si può salire tra 180 e 200 gradi per circa un minuto.

“Con la mia, tre minuti spesso bastano”, ha raccontato Rodríguez de Luis, spiegando di aprire il cestello durante la prova per controllare il risultato. Il pane non torna identico a quello appena uscito dal forno del panettiere, ma recupera fragranza e diventa pronto senza lunghe attese.

Tempi, controlli e piccoli errori da evitare

Questi trucchi funzionano, ma non sono una formula uguale per tutti. Ogni friggitrice ad aria ha una potenza diversa, un cestello diverso e una diversa circolazione dell’aria calda. Cambiano anche gli alimenti: spessore, umidità, tipo di conservazione. Una fetta di pizza sottile richiede meno tempo di una con il bordo alto; un pezzo di pane compatto resta freddo al centro più a lungo di una fetta già tagliata. Meglio partire con tempi brevi e controllare.

C’è poi una regola semplice: non riempire troppo il cestello. L’aria calda deve girare, altrimenti pizza e pane si scaldano in modo irregolare e perdono proprio quell’effetto croccante che si cerca. Attenzione anche a carta e accessori non adatti alle alte temperature, salvo indicazioni del produttore. Sono dettagli, ma contano. Alla fine il vantaggio è tutto qui: pochi minuti, poca preparazione, niente teglie da lavare.

La friggitrice ad aria non sostituisce sempre forno, padella o tostapane, però può risolvere due situazioni molto comuni: recuperare una pizza avanzata senza rovinarla e rendere pronto il pane congelato quando serve, non mezz’ora dopo.