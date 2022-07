Dyson AM10, il purificatore smart con ventilatore che ti cambia la vita

Dyson è un marchio storico nel settore degli elettrodomestici, che produce da oltre trent’anni. Per tanti è addirittura ormai sinonimo di qualità, fama che si è guadagnato non solo per la cura riposta dal gruppo nella costruzione dei suoi prodotti, ma anche per la moltitudine di funzioni che i suoi accessori sono in grado di offrire. Come nel caso di questo ventilatore e umidificatore Dyson AM10, che oggi puoi fare tuo con un risparmio di ben 50 euro sul prezzo di listino, grazie all’offerta che l’azienda sta facendo in questi giorni su eBay per la Dyson Week, una settimana di promozioni su una selezione dei modelli top di gamma che produce.

Dyson AM10, purificatore d’aria TOP

Forte della tecnologia Air Multiplier che attira l’aria circostante, amplificandola, e di quella che l’azienda definisce Ultraviolet Cleanse che vede ogni singola goccia di acqua esposta ad una luce ultravioletta che uccide 99.9% dei batteri, il purificatore Dyson AM10 cattura il 99.95% di particelle ultrafini e ti rinfresca giorno e notte con aria purificata. Con soli tre litri di acqua Dyson AM10 ti garantisce 18 ore di funzionamento senza interruzione, dove sei tu a scegliere l’intensità della ventilazione grazie alle dieci regolazioni precise del flusso d’aria disponibili.

Proprio così, e non devi preoccuparti della bolletta elettrica, visto che il dispositivo consuma relativamente poco, da un ovverosia min 6 W – max 55 W. Ad ogni modo, con il telecomando curvo e magnetizzato per una facile conservazione sul dispositivo, è anche possibile programmare lo spegnimento del dispositivo dopo un lasso di tempo da 15 minuti a 9 ore.

Insomma, giunti a questo punto avrete convenuto anche vi che ci troviamo di fronte a un prodotto decisamente top, che giustifica quindi anche un certo costo, reso in questo caso però più basso dall’ottima offerta in questo momento disponibile. Approfitta quindi della promozione e compra questo ventilatore e umidificatore Dyson AM10 a 299 euro anziché a 349 euro, con tanto di spese di spedizione gratuite. E se sei interessato ad altri prodotti di questo brand, non perdere tutte le occasioni dei Dyson Days su eBay, che puoi trovare seguendo questo link.

