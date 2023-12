Dyson Hot+Cool AM09, il termoventilatore versatile UTILE sia in inverno che in estate a -139€

Il Dyson Hot+Cool AM09 è un termoventilatore versatile progettato per fornire comfort sia in inverno che in estate. Il termoventilatore Dyson AM09 offre funzionalità di riscaldamento e raffreddamento, rendendolo adatto per l’utilizzo durante tutto l’anno. Può essere utilizzato per riscaldare gli ambienti durante i mesi più freddi e per raffreddare durante le giornate calde. Approfitta dell’offerta su eBay e fallo tuo a soli 299€ grazie allo sconto di ben 130€. Oltre a un risparmio del 30% potrai anche godere delle spedizioni gratuite.

Il Dyson Hot+Cool AM09 è un termoventilatore versatile

La tecnologia Jet Focus permette di concentrare il flusso d’aria per una distribuzione precisa. Puoi scegliere tra un riscaldamento focalizzato su un’area specifica o un raffreddamento più ampio per l’intero ambiente. Il Dyson Hot+Cool AM09 è dotato di un termostato intelligente che regola automaticamente la temperatura desiderata. Puoi anche programmare il timer per impostare l’accensione e lo spegnimento automatico in determinati orari.

Viene fornito con un pratico telecomando magnetizzato per un facile controllo a distanza. L’apparecchio può oscillare in modo automatico per distribuire uniformemente il calore o il fresco nell’ambiente circostante. Il design elegante e moderno si integra bene in qualsiasi ambiente domestico. Inoltre, il Dyson Hot+Cool AM09 è dotato di funzionalità di sicurezza, come il taglio automatico in caso di ribaltamento e la protezione dal surriscaldamento.

Il termoventilatore è progettato per una facile manutenzione, con un filtro lavabile e un design senza pale, che facilita la pulizia. In conclusione, il Dyson Hot+Cool AM09 è un’eccellente opzione per chi cerca un apparecchio multifunzione che fornisca comfort termico in tutte le stagioni.

La sua tecnologia avanzata e il design intelligente lo rendono una scelta popolare per coloro che cercano un dispositivo di riscaldamento e raffreddamento affidabile e di alta qualità. Approfitta dell’offerta su eBay e fallo tuo a soli 299€ grazie allo sconto di ben 130€. Oltre a un risparmio del 30% potrai anche godere delle spedizioni gratuite.

