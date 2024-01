Dyson V15 Detect Fluffy: l'aspirapolvere perfetto a prezzo SHOCK

Stai pensando da tempo che il tuo aspirapolvere andrebbe sostituito? Non perdere tempo e acquista il Dyson V15, uno delle top di gamma del brand. Per pochissimo, sullo store Mediaworld, avrai la possibilità di portarlo a casa ad appena 579€ invece di 749€. Un prezzo davvero incredibile per un prodotto di questo livello, tra i migliori che potrai trovare sul mercato! Per questo ti consigliamo di sfruttare l’occasione, finché sei in tempo.

Dyson V15: un top di gamma a un prezzo SHOCK

Goditi un’esperienza di pulizia senza precedenti che va oltre la superficie. Il cuore pulsante di questo straordinario aspirapolvere è il sensore piezoelettrico che misura e classifica continuamente le particelle di polvere, regolando automaticamente la potenza per affrontare ogni sfida di pulizia. L’innovativo schermo LCD offre prove visibili di una pulizia profonda, permettendoti di visualizzare il risultato tangibile del tuo lavoro mentre pulisci.

Il motore Dyson Hyperdymium, leggero e potentissimo, sfiora i 125.000 giri, generando una potenza di 240 AW. Una forza inarrestabile che solleva e cattura ogni traccia di sporcizia, garantendo risultati eccezionali su ogni superficie. L’autonomia non è più un problema grazie alla batteria ad alta efficienza energetica, che offre fino a 60 minuti di potenza costante senza cedimenti nelle prestazioni. Questo ti permette di pulire senza interruzioni, affrontando ogni angolo della tua casa con la massima efficienza.

La spazzola Fluffy Optictm, con una larghezza di 25 cm, è progettata con setole in nylon e filamenti in fibra di carbonio antistatici. Oltre a rimuovere la polvere dai pavimenti duri con delicatezza, questa spazzola presenta anche una luce integrata che rivela dettagli invisibili ad occhio nudo. Un’illuminazione intelligente per vedere e pulire in profondità, anche sotto i mobili grazie al suo profilo basso.

La filtrazione multistrato è un altro punto di forza di Dyson V15 Detect Fluffy. Il sistema sigillato cattura il 99,99% delle particelle microscopiche e degli allergeni fino a 0,3 micron, assicurandoti che l’aria espulsa sia più pulita di prima. In sintesi, il Dyson V15 Detect Fluffy è molto più di un semplice aspirapolvere: è una dichiarazione di innovazione e prestazioni avanzate, offrendoti una pulizia che va oltre la superficie e trasformando la tua routine di pulizia in un’esperienza straordinaria. Per questo, ti consigliamo di portarlo a casa subito, finché sei in tempo!

