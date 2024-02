Dyson V8 super ACCESSORIATO scontato di 100€: aspirazione PREMIUM a 299€

L’aspirapolvere senza fili Dyson V8 di ultima generazione è un dispositivo innovativo progettato per offrire prestazioni di pulizia eccezionali con la massima comodità. Grazie alla sua tecnologia avanzata e al design intelligente, questo dispositivo è diventato un alleato essenziale per la pulizia domestica che fa gola a molti e che oggi può finalmente arrivare anche nelle vostre case, se volete, a un prezzo decisamente vantaggioso. Su eBay, infatti, lo trovate scontato di ben 100€ al prezzo affare di 299€ incluse le spese di spedizione.

Dyson V8, l’aspirapolvere super con batteria a litio e filtro HEPA

Con un motore digitale V8 potente e leggero, questo aspirapolvere offre un’aspirazione potente, catturando polvere, sporco e detriti con facilità. La tecnologia ciclonica Radial Root Cyclone™ garantisce una separazione efficiente della polvere, mantenendo un flusso d’aria costante per prestazioni elevate.

La flessibilità del prodotto consente di pulire facilmente in qualsiasi angolo della casa senza preoccuparsi dei cavi. La batteria al litio offre fino a 40 minuti di autonomia, consentendo di affrontare pulizie quotidiane senza interruzioni.

Il design trasformabile del Dyson V8 consente di utilizzarlo come aspirapolvere a bastone per la pulizia di pavimenti e tappeti, oppure come aspirapolvere a mano per affrontare aree più piccole o veicoli. Con un semplice clic, puoi passare da una configurazione all’altra in pochi istanti.

Il sistema di filtrazione HEPA assicura che l’aria espulsa dall’aspirapolvere sia pulita, contribuendo a mantenere un ambiente domestico sano. Il contenitore igienico per lo svuotamento senza contatto e il pratico sistema di vuoto igienico completano le caratteristiche di questo aspirapolvere di ultima generazione.

Affronta la pulizia quotidiana con facilità e senza complicazioni, grazie a questa soluzione all’avanguardia che unisce prestazioni superiori e praticità d’uso, fallo tuo ora risparmiando 100€ (-25%) su eBay, al prezzo affare di 299€.

